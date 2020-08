Trabalho de Saúde Bucal desenvolvido em Suzano ganha destaque em revista

O trabalho da Coordenadoria de Saúde Bucal da Prefeitura de Suzano junto a alunos de escolas municipais foi destaque em uma reportagem da revista Pesquisa, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), divulgada na última segunda-feira (10).

A publicação trata das diferenças entre o conhecimento acadêmico e o tratamento dentário oferecido à população. A coordenadora do setor, Marisa Sugaya, concedeu entrevista a respeito da importância da aplicação de novas abordagens e tecnologias no tratamento de cáries dentro do contexto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Com a determinação das autoridades de saúde de abolir o uso da caneta de alta rotação – o conhecido “motorzinho de dentista” –, por produzir micropartículas de saliva que podem carregar o vírus pelo ar, profissionais iniciaram debates sobre como o desenvolvimento de alternativas pode chegar ao uso prático.

Exemplo disso está na colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde e instituições de ensino superior, como a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP). As parcerias garantiram a aplicação do Tratamento Restaurador Atraumático (ART), que remove o tecido cariado com instrumentos manuais.

Antes da pandemia, a técnica vinha sendo usada com alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental de escolas municipais. Só em 2018, mais de 1,4 mil crianças foram atendidas. O ART também passou a ser aplicado mais intensamente em gestantes e selamentos de cavidades que ficariam abertas sem tratamento, com a mesma eficiência que os métodos tradicionais.

Para atender as condições impostas pelo distanciamento social durante a pandemia, a coordenadoria também recorreu, segundo Marisa Sugaya, ao teleatendimento para monitoramento e acompanhamento de casos de cáries e de câncer bucal. “São pacientes de risco para a Covid-19 e é fundamental diminuir a exposição destes pacientes”, explicou.

A Secretaria de Saúde de Suzano também mudou suas abordagens em relação aos alunos na quarentena, promovendo a entrega de escovas de dentes nas escolas, que fazem a entrega aos alunos, e o uso da Internet para orientação sobre higiene bucal. “Não podíamos deixar esse grupo sem cuidados odontológicos em um momento de mudanças de rotinas e possível aumento do consumo de açúcar”, afirmou Sugaya.