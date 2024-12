Transporte alcança 182 bairros com ações de sinalização e 94 com a Operação Tapa-Buraco

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana apresentou nesta segunda-feira (09/12), na Câmara de Suzano, o balanço de ações da pasta referente ao período compreendido entre os meses de maio e agosto deste ano, destacando os 182 bairros que foram alcançados com os serviços de sinalização e os outros 94 que foram contemplados com a Operação Tapa-Buraco. Nesta oportunidade, ainda foram divulgados os projetos elaborados, as fiscalizações executadas e as iniciativas relacionadas ao setor de Educação no Trânsito.

As informações foram compartilhadas pelos responsáveis pela secretaria, Claudinei Galo e Rafael Pacheco. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; e contou com as presenças dos vereadores Artur Takayama; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

No que diz respeito à sinalização, houve 302 intervenções relacionadas à sinalização horizontal e 169 serviços referentes à sinalização vertical, que incluíram 61 abrigos revitalizados; melhorias em 14 rampas de acessibilidade; instalação de 77 placas toponímicas, para identificar o nome de ruas e praças; substituição de 702 placas de trânsito; reforço na pintura de 422 faixas de pedestre e reparos em 182 lombadas. Quanto à Operação Tapa-Buraco, o trabalho chegou a 161 vias, utilizando um total de 692,12 toneladas de massa asfáltica.

Em relação às ações de fiscalização, registrou-se a apreensão de 56 veículos no Pátio Municipal, incluindo 21 carros e 35 motos.Também foram verificadas as condições de outros cem veículos que prestam serviços à população, incluindo os táxis e aqueles que pertencem às modalidades de transporte escolar, regular e complementar. Para melhor controle do tráfego, a pasta julgou 1.751 multas neste período.

Quanto aos projetos de engenharia, foram contabilizados 173 relacionados à construção de redutor de velocidade, 141 referentes à interdição, 42 ligados à sinalização de trânsito, 28 relacionados à sinalização vertical, 17 sobre autorização para concretagem, outros 17 para faixa de pedestre e dez referentes à implantação de rampas de acessibilidade.

Pelo setor de Educação no Trânsito, foram desenvolvidas atividades ao longo do quadrimestre para conscientizar motoristas de carros de passeio e profissionais que estão nas ruas diariamente para atender a população. Neste sentido, foi organizada uma palestra em parceria com a Associação dos Motoboys de Suzano e junto ao 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, com o tema “Motoboy: Paz no Trânsito começa por você”. Outra palestra foi feita na empresa Radial Mais Transporte sobre qualidade de vida, com o tema “Como combater a fadiga”. E também houve comemoração do “Dia do Pedestre”, com ação nas imediações da Escola Municipal Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirmou que o trabalho da pasta tem contribuído para a melhoria das condições de deslocamento na cidade. “Temos cuidado de todos os aspectos relacionados ao trânsito no município, melhorando a sinalização, tapando buracos nas ruas, julgando as multas aplicadas e realizando novos projetos para aprimorar novos pontos com as nossas ações. Ainda realizamos iniciativas relacionadas à educação no trânsito para orientar motoristas e pedestres”, declarou.