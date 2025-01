Transporte amplia abrigo da Parada Tiradentes para acomodar o dobro de passageiros

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana ampliou o abrigo de ônibus da rua Tiradentes para acomodar o dobro de passageiros que esperam pela condução no local. Os serviços que garantiram maior cobertura do espaço neste ponto, um dos mais movimentados da cidade, foram executados ao longo da semana em parceria com a concessionária Radial Mais Transporte, responsável pela operação das linhas municipais de ônibus em Suzano.

A chamada Parada Tiradentes passou de 12 metros para 21,5 metros, aumentando a capacidade de 50 para cem pessoas em área coberta. A requalificação beneficiará todos os passageiros que utilizam as 16 linhas municipais que saem deste ponto para inúmeras localidades das regiões central, norte e sul (01TR, 02TR, 04TR, 04BI, 05TR, 08TR, 09TR, 10TR, 11TR, 11A, 12TR, 15TR, 16TR, 18TR, 20TR e 20DV). Também contemplará os passageiros que utilizam as seis linhas intermunicipais (025, 145, 372, 215, 367, 843 e 848) que param neste endereço, assim como aqueles que usam as nove linhas de vans do sistema complementar: C-02, C-06, C-10, C-14, C-16, C-17, C-19, C-20 e C-21.

Segundo balanço da pasta, nos últimos seis anos houve a implantação de 88 novos abrigos de ônibus e intervenções em outros 259. As ações referentes às melhorias nos abrigos foram intensificadas a partir de 2021. Em duas semanas de operações, no mês de abril daquele ano, 20 abrigos do centro foram atendidos. Nesta fase de revitalização realizada pelas equipes, também foram contempladas vias da região central, que incluíram as ruas Baruel, Benjamin Constant e Dr. Prudente de Moraes e as avenidas Brasil e Antônio Marques Figueira. Desde então, os agentes municipais seguiram com esse trabalho, realizando os reparos necessários, assim como pintura e limpeza.

Em 2023, a pasta de Transporte realizou, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública, a adesivagem de 32 abrigos de ônibus, para melhorar o aspecto desses locais e proporcionar informações sobre as linhas municipais. No centro e no centro expandido o trabalho incluiu as paradas do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, do Suzano Shopping, da Praça João Pessoa e da região da Casa Branca, entre outras; na região norte, envolveu, por exemplo, as paradas da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, da Praça Padre Cícero e do Trevo Dona Benta; e na região sul, chegou, entre outros locais, nas paradas da Vila Ipelândia e da rua Kioshe Segawa.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que a ampliação da Parada Tiradentes trará mais conforto a todos que precisam embarcar em todas as linhas de ônibus que saem deste local. “Este é um ponto estratégico da cidade e, por isso, fica movimentado em boa parte do dia, inclusive até as 22h30, em algumas situações. Então, entendemos que havia necessidade de aumentar a área coberta, protegendo os passageiros do sol e da chuva no momento da espera pela condução”, ressaltou.