Transporte apresenta levantamento que aponta queda no número de acidentes

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana apresentou nesta segunda-feira (10/06) o balanço de ações referentes ao primeiro quadrimestre durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano. Na atividade, foram destacados pelo representante da pasta, Claudinei Galo, os números que apontam a queda do número de acidentes fatais na cidade, com dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP). Por esse registro, ficou demonstrado que 2024 é o ano com menor número de mortes desde 2020, tendo como base o período de janeiro a abril.

Os registros do Infosiga revelam que, em 2024, houve três acidentes fatais em Suzano, com dois óbitos no mês de fevereiro e um no mês de março. Os dados dos primeiros quadrimestres dos outros anos dão conta de que em 2023 houve cinco acidentes fatais; em 2022 e 2021, foram quatro; e em 2020 ocorreram 12 neste período.

As informações foram compartilhadas com os vereadores presentes: Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, que conduziu a audiência; Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; André Marcos de Abreu, o Pacola; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; e Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado.

Entre as causas indicadas para a melhoria da segurança do trânsito estão as intervenções relacionadas à sinalização, mudanças de mão de direção e implantação de conjuntos semafóricos, como a estrutura que foi implantada no cruzamento da estrada dos Fernandes com a rua Alcides Pizzolito, no Jardim Caxangá, em agosto do ano passado. Ainda foi apontada a realização de campanhas educativas como um importante fator para conscientização dos motoristas.

Em alusão ao Dia Nacional da Paz no Trânsito, que ocorreu em 21 de abril, a pasta promoveu uma atividade na avenida Jorge Bei Maluf, em frente ao Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, para sensibilizar a população sobre os riscos e as consequências de comportamentos imprudentes, reforçando a importância do respeito às leis e estimulando medidas protetivas compartilhadas entre condutores, ciclistas e pedestres.

Entre outras atividades que têm contribuído para a melhoria das condições de tráfego estão a substituição de 413 placas de trânsito; a Operação Tapa-Buraco, que alcançou 193 vias de 105 bairros no primeiro quadrimestre; e o trabalho de fiscalização e vistorias, que garantiu a verificação das condições de circulação de 381 veículos que fazem o transporte escolar, de 91 vans do transporte complementar, de 29 táxis e de 28 ônibus que percorrem os bairros da cidade.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirmou que todas as ações da pasta têm como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres. “Buscamos estar atentos ao trânsito para identificar as intervenções que precisamos fazer para que todos possam trafegar com tranquilidade. O nosso trabalho envolve a adequação da sinalização, com os semáforos, as faixas de pedestres, as placas e as lombadas, para que nossa cidade mantenha boas condições para o deslocamento dos munícipes”, declarou Galo.