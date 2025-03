Transporte contempla 52 agentes com curso sobre ampliação de competências

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta segunda-feira (17/03) um curso sobre a ampliação de competências de agentes da pasta, tendo em vista a implementação de novas legislações de trânsito, que garantiram mais autonomia ao município para a fiscalização proporcionada nas ruas. O prefeito Pedro Ishi e o secretário Claudinei Galo recepcionaram a primeira turma no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro.

Como a Polícia Militar também participará da capacitação, a atividade contou com a presença do comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), tenente-coronel Evandro Evaristo. O presidente da Câmara, Artur Takayama, também participou da abertura e falou em nome do Poder Legislativo municipal.

O curso de formação terá ao todo seis dias de duração, com 82 horas de conteúdo, sendo 48 presenciais e 34 on-line. Serão capacitados 37 agentes de Trânsito e 15 de Transporte, sob a orientação do professor Julyver Modesto de Araújo, que é membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Conselho Nacional de Trânsito, integrante do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/SP) e assessor do presidente da Associação Nacional dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Os encontros preveem um aprofundamento sobre as mudanças de alguns procedimentos de rotina dos agentes municipais já que, com a nova legislação, eles poderão fiscalizar as infrações relativas ao veículo e ao condutor como, por exemplo, a falta de habilitação, a direção sob influência de álcool e a falta de licenciamento, assim como a condução de veículo em mau estado de conservação e segurança. Até então, essas atribuições eram de competência do Estado.

Para qualificar a atuação dos agentes nas ruas, o curso se propôs a promover a atualização sob três aspectos. O primeiro é a apresentação da nova legislação, como exemplo da lei federal 14.599/2023. O segundo é a abordagem sobre a parte operacional, orientando sobre como proceder nas ruas, como pedir e verificar documentação, e também como identificar um veículo. Por último, também foi trabalhada a questão socioemocional, para que os agentes possam saber lidar com reação dos munícipes, já que muitos podem estranhar o fato de estarem sendo abordados por agentes municipais, por ainda não estarem cientes das mudanças nas leis.

O secretário destacou que o curso garantirá ainda mais preparo para os agentes lidarem com a população nas ruas. “A nova legislação e a capacitação dos agentes municipais nos darão ainda mais condições de garantir um trânsito seguro para todos. É importante para os profissionais contribuir com a fiscalização necessária nas ruas”, ressaltou o titular da pasta do Transporte.

O prefeito frisou que o objetivo final é sempre o cuidado com a população. “Nossas equipes atuam para evitar acidentes. Por isso mesmo, buscamos garantir a qualificação necessária aos agentes que estão nas ruas, mostrando todos os aspectos que estão relacionados ao trabalho e às mudanças na legislação”, pontuou Pedro Ishi.