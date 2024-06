Transporte promove palestras no Jardim Europa e Jardim Suzanópolis

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu na última quarta e quinta-feira (05 e 06/06) duas atividades de conscientização sobre a condução segura no trânsito e medidas para prevenir acidentes. As iniciativas ocorreram no refeitório da construção de um empreendimento realizada pela MRV Engenharia e Participações SA, no Jardim Europa, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis.

A primeira palestra, efetuada em parceria com a MRV, contou com cerca de 80 funcionários da obra. Eles acompanharam as instruções dadas pela agente de trânsito Camila Januário, que explicou como adotar uma direção defensiva, iniciativa composta por um conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes, e alertou sobre segurança, normas e condutas das vias utilizadas no trajeto de ida e volta dos funcionários.

Já na quinta-feira foi a vez de as equipes do Trânsito realizarem uma roda de conversa para cerca de 40 pessoas na USF do Jardim Suzanópolis. A finalidade da ação foi prevenir acidentes nas imediações do posto de saúde, localizado no cruzamento das ruas Leonor Edmee de Castro e Antônia Bocuzzi Lopes.

O perímetro possui grande movimento de veículos e pedestres, tanto por se tratar de uma área onde há um posto de saúde, quanto por ficar próximo a um dos principais acessos do bairro ao Jardim Quaresmeira e, consequentemente, à estrada Santa Mônica. A iniciativa foi ministrada pelo agente de trânsito Olimpio Dias Neto, que abordou diversos temas que visam garantir a segurança de pedestres, ciclistas e condutores de veículos que circulam pelo local.

O responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo, explicou que as palestras foram intensificadas no mês passado por conta do “Maio Amarelo”, iniciativa que visa reduzir o número de acidentes e mortes de motoristas e passageiros nas vias públicas, mas seguiram sendo realizadas por conta da necessidade de retomar o assunto. “Precisamos sempre alertar sobre a segurança e formas de evitar acidentes. Temos nos preocupado muito com isso e, por isso, as equipes estão realizando rodas de conversa para trocar experiências e aprender mais sobre o assunto com quem está diariamente nas ruas, que são os nossos agentes”, explicou.