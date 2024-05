Transporte realiza ação educativa com motociclistas no Cineteatro

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano realizou na manhã desta quarta-feira (29/05) a ação “Maio Amarelo: Motoboy - Paz no trânsito começa por você”. A proposta educativa foi realizada com cerca de 40 pessoas que trabalham com motocicletas e ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, tendo como objetivo conscientizar os profissionais acerca da importância de seguir as corretas normas de conduta para reduzir o número de acidentes.

A iniciativa, promovida em parceria com a Associação dos Motoboys de Suzano e com 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, contou com uma roda de conversa promovida pelo comandante da corporação na cidade, o capitão Marcos Carbonel, que apresentou dados de ocorrências, explicou a atuação com os profissionais e falou sobre as formas corretas de realizar uma condução segura.

Em seguida, a agente de trânsito Camila Januário assumiu os trabalhos realizando uma palestra voltada à direção defensiva. Na atividade, ela detalhou quais medidas devem ser adotadas pelos motoboys para manter a segurança sobre duas rodas. Entre elas o uso de capacete com viseira para proteção aos olhos, vestimenta adequada, dentre outros equipamentos.

O evento contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da equipe da pasta, incluindo o responsável pelo Trânsito, Claudinei Galo; o assessor Leandro Rabelo; a coordenadora da Educação de Trânsito, Débora Lavoura; a auxiliar administrativa da secretaria, Marileide Santos; e as estagiárias Keli Castro e Camila Larissa.

Carbonel destacou a agilidade que a corporação precisa empregar em casos de acidentes com motociclistas e ressaltou o trabalho realizado em conjunto com a administração municipal. “Quando temos uma ocorrência sabemos que é grave e a gente sempre sai do quartel da maneira mais rápida possível. Atualmente, o quartel de Suzano é o que tem mais força estratégica operacionalmente falando da nossa região, porque temos apoio com a prefeitura. A cidade e a população cresceram demais e colocamos duas equipes de moto para chegarmos mais rápido aos acidentes. Suzano é um município diferenciado”, ressaltou o capitão.

Durante o evento, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana distribuiu antenas aos motoboys para serem instaladas nos veículos como forma de proteção contra linhas de pipas e sorteou três capacetes com o objetivo de estimulá-los a utilizar equipamentos para uma direção mais segura. O responsável pelo Trânsito citou as ações promovidas pela pasta para garantir a integridade dos profissionais. “É sempre bom que os profissionais participem de eventos como esse para entenderem que a vida deles é o bem mais precioso que eles têm e que, muitas vezes, é melhor evitar algumas atitudes no trânsito pela segurança deles”, afirmou.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi endossou a fala de Galo e ressaltou a importância de se falar sobre o “Maio Amarelo”. “Todos os anos focamos neste período para falar sobre a segurança no trânsito e sabemos que há vários aspectos para ele evoluir. Temos que frisar muito o respeito e amor à vida. Parabéns ao Galo pelo trabalho e competência. A equipe do trânsito é maravilhosa em cada faixa, manutenção e engenharia realizada”, finalizou o chefe do Executivo municipal.