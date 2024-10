Transporte registra recorde de novas rampas de acessibilidade

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou em setembro o recorde de novas rampas de acessibilidade instaladas em Suzano desde 2019, com 52 acessos implementados para os deficientes físicos. Assim, a pasta alcança a marca de 72 novas estruturas somente em 2024. Nos últimos cinco anos, já são 418 espaços pensados para a locomoção dos cadeirantes entre as calçadas do município.

Paralelamente ao trabalho destinado à ampliação das áreas contempladas com as rampas, a administração municipal tem promovido a revitalização daquelas já existentes. Nos últimos nove meses, 25 delas ganharam reforço na pintura para melhor visualização dos cidadãos. Em seis anos, 275 pontos foram requalificados.

As ações focadas nas melhorias da mobilidade também estão sendo acompanhadas pelas intervenções relacionadas à sinalização, de forma a garantir mais segurança a todos que circulam pelas vias públicas, entre eles motoristas e pedestres. Neste sentido, somente em setembro, 261 serviços foram executados nas ruas que incluíram, além da construção das 52 rampas, reparos em 43 lombadas, revitalização de 49 faixas de pedestres, troca de 114 placas de trânsito e substituição de três placas toponímicas, que identificam o nome de praças e ruas.

As atividades relacionadas às sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, e aquelas referentes à sinalização vertical, que compreendem implantação e manutenção de placas, alcançaram em maior número os bairros Jardim Monte Cristo (11) e Parque Santa Rosa (5), além de quatro nos bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Dona Benta, Jardim Imperador, Jardim Itamaracá, Vila Theodoro e Vila Urupês, além do centro, que recebeu cinco intervenções.

No último mês, as atividades voltadas ao aprimoramento das condições de tráfego ainda contaram com a operação “Tapa-Buraco”, que alcançou 39 ruas de 23 bairros. Entre as localidades que receberam maior quantidade de intervenções, podem ser citadas o Jardim Quaresmeira, nas ruas João Vaz, Benedicto de Ávila, Eunice Cerqueira e Adir Correa; assim como o Jardim Casa Branca, nas ruas João Cardoso, José Pereira Cardoso, Bechara Jorge Antun e Eliza Venâncio Guedes.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, pontuou que as novas rampas de acessibilidades, assim como todas as outras melhorias nas ruas, proporcionam as condições ideais para o deslocamento na cidade. “Buscamos garantir intervenções que contribuam com a qualidade de vida dos moradores, facilitando a mobilidade das pessoas com deficiência e de todos os cidadãos que utilizam as vias públicas para circular pelo município. As ações que estão sendo implementadas garantem um trânsito mais seguro em Suzano”, frisou ele.