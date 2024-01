UBS do Jardim Natal passará por obras de revitalização e ampliação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal (rua Dr. Prudente de Moraes, 2719), será inteiramente remodelada para receber um número maior de pacientes, garantindo mais conforto e maior oferta de serviços a todos que utilizam o equipamento. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, após assinatura da autorização para o processo licitatório que definirá, em algumas semanas, a empresa responsável pelas obras. Está prevista a construção de seis novos consultórios, que permitirá a ampliação da equipe com mais um clínico e mais um ginecologista, e atendimento de 3 mil novos pacientes. Com isso, a unidade poderá receber mais de 13 mil pessoas/mês.

A revitalização da unidade ainda contemplará ampliação da recepção, reforma do telhado, pintura, reparos nas partes elétrica e hidráulica, melhorias na área existente, de 290 metros quadrados (m²), e especialmente a construção de outros 208 m², justamente o local que comportará os novos consultórios, sendo quatro gerais, um ginecológico e um de enfermagem. A edificação terá toda a parte de instalações substituídas e readequadas para unificar os ambientes. O valor da obra é estimado em R$ 2.010.450,15, com recursos municipais, tendo prazo de execução estimado em aproximadamente 12 meses.

A diretora da Atenção Básica, Flávia Verdugo, afirmou que as obras necessárias para as melhorias das unidades de saúde evidenciam o cuidado da administração municipal com os pacientes que precisam dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “A Prefeitura de Suzano vem garantindo a evolução contínua na assistência aos munícipes, com novos equipamentos e reformas expressivas nas instalações. Sinto orgulho de fazer parte dessa gestão, que investe em qualificação e na humanização do atendimento”, disse Flávia.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, reforçou que a revitalização da UBS do Jardim Natal se integra ao conjunto de importantes entregas que estão redimensionando a capacidade de atendimento em Suzano. “Em breve, teremos mais uma unidade ampliada, com aumento da equipe assistencial, incluindo novos médicos e enfermeiros. O equipamento irá compor uma rede de saúde que já foi incrementada com novas unidades, como a do Jardim Monte Cristo e do Jardim Dona Benta, e a revitalização dos demais postos de saúde da Atenção Básica”, frisou Ishi.

Por sua vez, o prefeito ressaltou a abrangência dos serviços que estão sendo implementados na Saúde do município. “É mais um presente que estamos anunciando para a nossa população, uma obra que era muito esperada pelos munícipes do Jardim Natal e dos bairros vizinhos. Com os investimentos nesse equipamento, a gente chegará a 100% dos prédios próprios das UBSs reformados. E muito mais ainda está por vir. As novidades contemplarão o serviço de telemedicina para emergência, a chegada da Clínica da Família, a inauguração da Clínica da Mulher e o avanço da implantação do Hospital Federal, com a implantação dos sistemas e acabamento da unidade”, destacou Ashiuchi.