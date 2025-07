UBS Jardim Vitória completa 2 anos com mais de 30 mil atendimentos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no Jardim Vitória, completa dois anos de atividades nesta terça-feira (29/07) como um dos equipamentos públicos de saúde mais importantes da cidade. Reformada e reinaugurada em julho de 2023, a unidade promoveu 30.190 atendimentos individualizados, 40.792 procedimentos, além de aplicar 14.355 vacinas, se consolidando como referência em atendimentos humanizados e em serviços essenciais para a população de bairros como Jardim Vitória, Cidade Edson, dentre outros.

Desde a sua reinauguração, a UBS tem superado as expectativas da população e dos próprios profissionais que atuam no local. Somente nos últimos 12 meses, os números impressionam: foram 16.322 atendimentos individuais, 20.446 procedimentos realizados e 8.512 vacinas aplicadas, demonstrando a força da unidade e a confiança da população em seus serviços. No período anterior (de julho de 2023 a junho de 2024), a UBS realizou 13.868 atendimentos individuais, 20.346 procedimentos e aplicou 5.843 vacinas.

A estrutura da UBS conta com sete consultórios para atendimento multiprofissional, uma sala de emergência e medicação (compartilhada), consultório odontológico, sala de curativo, além de uma farmácia abastecida e integrada ao atendimento clínico. A unidade oferece consultas com clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, psicólogo e nutricionista, além de acolhimento de enfermagem, vacinação, aferição de sinais vitais, curativos e coleta de exames laboratoriais.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a UBS do Jardim Vitória é um exemplo do compromisso da administração com a saúde pública e afirmou que investimentos como esse refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. “Eu era secretário de Saúde quando entregamos essa UBS e foi um marco para a cidade. Seguimos trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais humano e eficiente aos suzanenses, com estruturas modernas e equipes qualificadas”, finalizou.

De acordo com a coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Regislaine Gonçalves, o trabalho realizado na UBS Jardim Vitória tem sido fundamental para garantir o acesso ao atendimento básico com qualidade e acolhimento. “Nesses dois anos, conseguimos manter uma rotina de atendimentos que atende às principais necessidades da comunidade, com foco na escuta ativa e na resolutividade. A unidade se destacou, principalmente, pelas consultas agendadas e pelo serviço de vacinação, que são demandas constantes. É gratificante ver o impacto positivo da UBS no dia a dia das famílias do Jardim Vitória”, destacou Regislaine.

Já o secretário de Saúde, Diego Ferreira, também celebrou os dois anos da UBS e ressaltou o compromisso da gestão municipal com a qualidade da saúde básica. “A UBS Jardim Vitória é um exemplo claro de como o investimento em estrutura, equipe e acolhimento pode transformar a vida das pessoas. A entrega dessa unidade reformada e equipada, trouxe uma nova perspectiva de atendimento para a região. Hoje, com todos esses atendimentos entre consultas, procedimentos e vacinas, vemos o quanto essa conquista tem gerado resultados concretos. Nossa meta é continuar investindo e qualificando a Atenção Básica em todas as regiões da cidade”, afirmou Ferreira.

A unidade foi entregue à população em 29 de julho de 2023, completamente revitalizada após ampla reforma que incluiu a ampliação da estrutura física, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade com rampas e banheiros adaptados, além de nova pintura, mobiliário e equipamentos. O investimento foi realizado por meio de emenda do deputado federal Orlando Silva, que, juntamente com o também deputado federal Vanderlei Macris, destinaram R$ 400 mil e R$ 249.987,99, respectivamente. As intervenções na unidade também contaram com a contrapartida da administração municipal, no valor de R$ 109.532,22.

Com capacidade de atender cerca de 3 mil pessoas por mês, a UBS tem atuado com eficiência graças à atuação de uma equipe multidisciplinar que garante um atendimento completo, desde os primeiros cuidados até o acompanhamento contínuo dos pacientes. O espaço também se tornou referência para ações educativas e de promoção da saúde, fortalecendo os vínculos com moradores do entorno.