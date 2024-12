Último evento do ano do projeto 'Baby, me Leva!' ocorre no Max Feffer

Com a chegada das festas de fim de ano, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza a última edição presencial de 2024 do projeto “Baby, me Leva!”, desta vez com uma temática natalina. O evento está marcado para este domingo (15/12) e ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas. Cerca de 30 animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes, estarão disponíveis.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência. O interessado também deve responder a um questionário para garantir o compromisso com o bem-estar, a saúde e o lazer do pet. Para quem preferir adotar pela internet, basta acessar o site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva , visualizar os animais disponíveis e agendar uma visita. O processo é finalizado com o preenchimento de um termo de compromisso.

Desta vez, o projeto traz uma edição temática de Natal, proporcionando a oportunidade de adotar animais de estimação enquanto celebra as festas de fim de ano. Durante o evento, as famílias poderão, além de conhecer os pets, se envolver no clima de solidariedade, característicos desta época. Ao longo de 2024, a pasta realizou 19 eventos do projeto "Baby, me Leva!", proporcionando novos lares para 256 animais. Desde o início da iniciativa, 1.564 cães e gatos foram adotados.

Para obter mais informações sobre o projeto ou sobre a adoção de animais, os interessados podem entrar em contato pelo número de telefone (11) 4745-2055 ou comparecer pessoalmente à sede pasta, localizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para o secretário Sadao Sakai, a pasta caminha para o encerramento do ano com a satisfação de ter alcançado importantes resultados, como a adoção de 1.564 animais até o momento. "O clima natalino inspira muitas famílias a adotarem. E cada adoção representa uma nova chance de vida para esses pets, além de fortalecer os laços entre os cidadãos e os animais, criando uma geração mais carinhosa e responsável. Estamos muito felizes com os resultados que o projeto tem gerado, principalmente ao observarmos as mudanças nas vidas dos animais e das famílias que os adotam”, pontuou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destaca a importância de momentos como este para a cidade de Suzano, onde as pessoas têm a oportunidade de adotar um animal de estimação e, ao mesmo tempo, vivenciar o clima natalino. “Além de adotar algum animalzinho, as famílias podem aproveitar a ocasião para vivenciar a magia do Natal, cercados por um ambiente festivo. Este é um momento de solidariedade, em que não só estamos proporcionando um novo lar para os animais como também trazendo mais alegria e união para a nossa cidade. A adoção responsável reflete o espírito de cuidado e carinho que queremos fomentar em Suzano”, afirmou ela.