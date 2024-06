Último mutirão de castração deste semestre contemplará 240 animais

O setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Suzano promove neste sábado (15/06) o último mutirão de castração e microchipagem deste semestre no bairro Jardim Belém, no distrito de Palmeiras, contemplando 240 animais, entre cães e gatos. A atividade ocorrerá entre 8 e 15 horas e atenderá aos tutores já agendados, que deverão apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta os convocados para este mutirão a comparecerem ao endereço informado no momento do agendamento. Aqueles que não puderem ir devem comunicar a clínica responsável utilizando o mesmo contato de WhatsApp pelo qual foi confirmado o horário do procedimento.

O aviso precisa ocorrer com antecedência mínima de 24 horas para que haja tempo suficiente de outro tutor ser comunicado sobre a vaga que ficou aberta. As pessoas que confirmarem presença e não comparecerem deverão realizar nova inscrição para serem atendidas em ações futuras.

A prefeitura reforça que os procedimentos contam com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Controle de Zoonoses, além do “CastraMóvel”, unidade volante que garante mais facilidade no atendimento. A iniciativa ocorre desde 2018 e está contribuindo com o controle populacional dos animais em Suzano. Até 30 abril deste ano, já foram realizadas 9.358 castrações de cães e gatos. Já o serviço de microchipagem, que foi iniciado em 2019, já contemplou 8.720 animais no mesmo período.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, é necessário se atentar ao local, data e horário para não perder o atendimento. “A realização desta ação é o melhor caminho para contribuir com a diminuição de situações prejudiciais aos pets, como o número de animais abandonados. Por isso, é importante que todos os selecionados compareçam ou avisem com antecedência a clínica conveniada à administração municipal, caso haja a impossibilidade de comparecimento. Deste modo, é possível encaixar outro tutor na agenda e, assim, garantir mais saúde e qualidade de vida aos cães e gatos da cidade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

Inscrições

Para se cadastrar, é necessário acessar o formulário on-line no link bit.ly/Castracao-Suzano e, posteriormente, preencher os campos disponíveis com nome completo, endereço, CPF, número de telefone para contato e cópias digitalizadas do RG e de um comprovante de residência do tutor responsável.

Também é possível preencher a ficha de inscrição comparecendo à Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, na região central da cidade, das 8 às 17 horas.

Após o cadastro, o animal inscrito será direcionado a uma fila de espera e, no momento em que for selecionado, uma clínica veterinária conveniada à prefeitura irá entrar em contato com o tutor para informar o dia, o horário e o local em que a castração ocorrerá.