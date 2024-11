Último 'Samba no Parque' de 2024 ocorre neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) receberá neste domingo (01/12) a última edição do ano do projeto cultural “Samba no Parque”. A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do programa “Agita Palmares”, será em homenagem ao Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro (segunda-feira). O evento contará com a apresentação especial do cantor Carica, ex-integrante do grupo Sensação e um dos grandes nomes do samba, além dos grupos musicais suzanenses Os Batuqueiros e a Comunidade Bom Ambiente.

Os frequentadores ainda poderão aproveitar a feira afro, que contará com uma grande variedade de itens artesanais e produtos culturais. Entre as opções disponíveis estarão peças de vestuário, acessórios, bijuterias e artigos de decoração. As atividades acontecerão nas dependências do parque, próximo ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. A feira terá início ao meio-dia, enquanto as apresentações musicais acontecerão das 13h30 às 17h30.

O grupo Os Batuqueiros, formado por integrantes conhecidos no cenário suzanense, promete abrir o evento com sua energia contagiante. Com um estilo autêntico, que mistura o samba tradicional com influências contemporâneas, os músicos são reconhecidos por suas apresentações dinâmicas e envolventes. Na sequência, será a vez da Comunidade Bom Ambiente, trazendo em seu repertório clássicos do samba e composições autorais. E, por fim, o cantor e compositor Carica sobe ao palco. Ele trará ao público um show repleto de seus maiores sucessos que marcaram gerações de amantes do samba. No repertório não devem faltar músicas de sucesso como “Santa Luzia”, “Força do Vento”, “Coral de Anjos” além de outros clássicos que consolidaram sua carreira.

O secretário José Luiz Spitti ressaltou a importância do projeto, que, em mais um ano de realização, reafirma seu sucesso como uma das iniciativas culturais mais marcantes da cidade. “É sempre gratificante ver o espaço repleto de pessoas de todas as idades, reunidas para celebrar o samba, um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. Eventos como este fortalecem o vínculo da população com a cultura, promovem o acesso à arte e incentivam a valorização de artistas locais, que enriquecem ainda mais a cena cultural suzanense ", destacou.