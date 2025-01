UMC expande sua atuação educacional na região com o novo Campus Guaianases

A Universidade Mogi das Cruzes (UMC), instituição única e reconhecida na região do Alto Tietê, inicia o ano de 2025 com um grande anúncio de expansão: a inauguração do Campus Guaianases! Com foco em atender a demanda educacional da Zona Leste de São Paulo e das cidades vizinhas, a UMC traz mais uma opção de educação superior de qualidade para a região, com fácil acesso e estrutura de ponta, proporcionando aos alunos mais comodidade e economia no deslocamento.

O Campus Guaianases tem como objetivo atender não apenas os moradores do bairro, mas também as populações das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e outros municípios do entorno, regiões que somam um grande número de habitantes e careciam de opções de ensino superior tão próximas de suas casas. Com aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, a Zona Leste é uma das áreas mais populosas de São Paulo e, com a abertura deste campus, a UMC proporciona aos moradores da região uma alternativa de educação de qualidade sem precisar se deslocar até o centro ou outras regiões mais distantes.

A escolha pela região de Guaianases apresenta o diferencial de ser uma localidade estratégica dentro da Zona Leste, com acesso facilitado a bairros importantes da região, como Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista e São Mateus. Além disso, a proximidade com a Estação CPTM Guaianases torna o campus extremamente acessível para os estudantes que utilizam transporte público, evitando longos trajetos e custos elevados. A região, que possui uma forte densidade populacional, é também um polo de comércio e serviços, oferecendo aos alunos uma vida acadêmica dinâmica e em sintonia com o mercado de trabalho local.

Cursos oferecidos no Campus Guaianases: Inicialmente, o campus oferecerá cinco cursos no turno noturno, garantindo que os estudantes possam conciliar os estudos com outras atividades. Os cursos oferecidos são:

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Esses cursos são todos reconhecidos pelo MEC, com conceito 4, e os cursos de Engenharia possuem também cadastro junto ao CREA-SP, conforme exigido pelos órgãos competentes, o que garante a qualidade e a formação profissional de alta excelência.

Acesso facilitado e infraestrutura de qualidade: O Campus Guaianases está instalado na Rua Otelo Augusto Ribeiro, 579, em uma área central do bairro, com fácil acesso a transporte público e a outros pontos importantes da Zona Leste. A UMC oferece uma infraestrutura moderna, com salas de aula bem equipadas, espaços para atividades práticas, áreas de convivência e um ambiente acadêmico que favorece o aprendizado de qualidade.

As matrículas já estão abertas, e a UMC convida todos os interessados a garantirem sua vaga. Não perca a chance de estudar em uma das universidades mais tradicionais da região, com um modelo acadêmico inovador e o compromisso com a excelência no ensino.

Endereço do novo campus:

Rua Otelo Augusto Ribeiro, 579 – Guaianases, SP

Próximo à Estação CPTM Guaianases