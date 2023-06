Unidade de Saúde do Jardim Alterópolis passa a atender 2 mil por mês após reforma

A Prefeitura de Suzano concluiu os trabalhos de revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis, que haviam sido iniciados no início do ano. Para marcar o fim das obras, o prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no local nesta quarta-feira (14/06) acompanhado do vice-prefeito Walmir Pinto; do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; e do presidente da Câmara de Vereadores, Joaquim Rosa, entre outras autoridades, para descerrar a placa alusiva à reforma.

O gerente da UBS do Alterópolis, Edenilson Américo dos Santos, apresentou as adequações promovidas na unidade, que recebeu investimentos de mais de R$ 400 mil, provenientes de emenda impositiva do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, e também de recursos próprios da administração municipal. A grande novidade do espaço é a divisão que foi proporcionada no local dedicado ao atendimento odontológico, que terá capacidade para receber mais de 200 pacientes por mês. Antes da reforma, os pacientes eram atendidos em um único espaço e agora terão mais privacidade e conforto, com duas salas criadas equipadas com uma cadeira odontológica em cada uma, além de nova adesivagem.

A conclusão dos trabalhos, que incluiu pintura e melhorias no teto, no telhado e na parte elétrica, também representou a volta de todos os outros atendimentos para essa unidade, incluindo os serviços que foram temporariamente oferecidos na Igreja Presbiteriana da avenida Presbítero Eliezer Martins. A UBS Jardim Alterópolis está pronta para receber os pacientes que forem se consultar nas áreas de Clínica Médica, Pediatria, Psicologia, Psiquiatria e Ginecologia, além da Odontologia.

Também seguem sendo oferecidos os serviços relacionados à medicação, pré-natal, aferição de pressão, curativo, vacina, acolhimento, além dos testes de gravidez, novo coronavírus (Covid-19), sífilis, hepatite e papanicolau. A unidade está localizada na rua Manoel Honorato dos Santos, 301, e tem capacidade para atender mais de dois mil pacientes por mês.

Durante a visita, as autoridades municipais tiveram contato com os munícipes que estavam na unidade para receberem atendimentos. Uma das moradores do bairro presentes no local, Almerinda Almeida, destacou a importância da reforma para a comunidade. “Essa UBS significa tudo para essa região e, por isso, agradecemos ao prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e ao secretário Pedro (Ishi) pelo empenho com as obras na unidade, que ficou muito bonita. Será muito relevante não só para nós, do Alterópolis, mas também para os moradores do Jardim Varan e do Jardim Margareth, entre outros bairros”, disse ela.

O secretário de Saúde lembrou do cuidado que a administração municipal teve com a comunidade, não só pelo empenho na reforma, mas também com a reorganização dos trabalhos durante o período de obras. “Nossa equipe não deixou ninguém desassistido nessa fase em que precisávamos fazer as intervenções nesse espaço. Conseguimos manter os atendimentos e melhorar a estrutura da UBS do Alterópolis, como também ocorrerá em outras unidades do município, incluindo a UBS do Jardim Vitória. Prezamos pela qualidade do serviço, colocando a Saúde de Suzano em constante evolução”, afirmou Ishi.

O presidente da Câmara, Joaquim Rosa, e os vereadores Zé Oliveira, Fábio Diniz, Artur Takayama, Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul, e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, aprovaram a reforma. "Ver uma UBS nova é motivo de orgulho para nós, principalmente por saber que o cidadão será cada vez mais bem acolhido na unidade", disse Rosa, ao ser completado por Zé Oliveira. "Fiz direcionamento de emenda parlamentar para a unidade, justamente por entender a necessidade da revitalização. Agora estamos diante de um posto de saúde completo, funcional e ainda mais bonito".

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou o apoio que a administração municipal vem recebendo do Poder Legislativo municipal, estadual e federal para garantir as intervenções necessárias ao atendimento da população. “Queria agradecer aos vereadores, ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, e ao deputado federal Márcio Alvino. Eles têm dado uma contribuição muito relevante em todas as obras que temos promovido em nosso município, que tanto têm colaborado para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Suzano”, declarou Ashiuchi.

Participaram dessa visita à UBS do Jardim Alterópolis os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente), Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); além de gestores da Secretaria Municipal de Saúde, entre eles, a diretora de Atenção à Saúde, Flávia Verdugo; a diretora administrativa Margarida Mendes; o diretor de Vigilância Sanitária, Mauro Vaz; a coordenadora da Atenção à Saúde, Tatiane Espírito Santo; coordenadora de Compras, Valquíria Helena; diretor de Qualidade de Informação, Sidnei Gomes; e a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena.