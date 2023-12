Unidade do Atacadista Obramax em Suzano fica pronta em 2024

As obras de unidade da empresa Obramax Atacado de Construção, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), no bairro Vila Amorim, em Suzano, seguem aceleradas. A expectativa é de o empreendimento seja aberto no primeiro semestre de 2024.

Ao menos 500 empregos serão gerados.

Neste ano, as novidades foram recebidas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi em reunião com representantes da companhia e da Amarante Construções no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Na ocasião, o chefe do Executivo suzanense esteve acompanhado dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, para receber os diretores da Amarante Construções, Raquel e Sérgio Schillis, o arquiteto Tomás Schibik, o gerente de Expansão da Obramax, André Poszai, além do diretor de Expansão da Obramax, Thibaut Fenart, para tratar sobre o futuro negócio.

O empreendimento terá investimento privado de R$ 150 milhões para a construção de um imóvel de aproximadamente 18 mil metros quadrados (m²), que será instalado em um terreno de 33 mil m², atualmente desocupado. Além dos avanços para o local, segundo estimativa da Obramax, a chegada desta unidade contribuirá com a geração de novos empregos diretos até a maturação da empresa e outros cem indiretos ao longo da construção.

Na ocasião da reunião, o secretário Loducca apontou que as vagas de trabalho geradas pelo novo estabelecimento poderão ser preenchidas por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”. “Já estamos em contato com a Obramax para encaminharmos os currículos dos suzanenses. Nosso objetivo é gerar mais empregos na cidade, com mão de obra local, o que garante aplicação de recursos nas famílias suzanenses e, consequentemente, no comércio da cidade. Costumo dizer que é um ciclo virtuoso”, disse.

Ashiuchi, por sua vez, disse que a chegada de mais um empreendimento será benéfica à população. “Conseguiremos gerar cerca de 500 novos empregos, ou seja, teremos mais 500 famílias com sustento próprio e mais dignidade. Agradeço à Obramax e ao grupo Adeo pelo investimento em Suzano. Desejo muita sorte nessa empreitada, com a certeza de que será mais um empreendimento de sucesso da rede”, finalizou.

A Obramax faz parte do grupo Adeo, terceiro maior grupo varejista de materiais de construção do mundo, e primeiro na Europa e no Brasil. Na Europa, a Obramax atende pelo nome de Bricoman/Tecnomat e Obramat e está presente na Itália, Polônia, França e Espanha. São mais de 14 mil colaboradores, divididos em 112 unidades. As lojas medem de 5.000m² a 10.000m².