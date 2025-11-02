Unidades do Tiro de Guerra de Suzano e Mogi incorporam 200 atiradores por ano

No Alto Tietê, apenas Mogi das Cruzes e Suzano possuem unidades do Tiro de Guerra. Cada uma das instituições incorpora, anualmente, 100 atiradores, segundo o Comando Militar do Sudeste.

Nos demais municípios da região, os jovens são considerados não tributários para fins de Serviço Militar, conforme previsto no Plano Regional de Convocação. Ou seja, os jovens alistados são dispensados da prestação do serviço militar obrigatório e recebem o Certificado de Dispensa de Incorporação.

Já nas cidades que possuem o Tiro de Guerra, o recrutamento começa na Seleção Geral, realizada conforme as Normas Técnicas para as Comissões de Seleção. Nesta fase, os conscritos passam por inspeção de saúde, exame físico e entrevista.

Já na etapa de Distribuição e Designação, uma parte dos jovens considerados aptos é encaminhada para a Seleção Complementar, quando é definida a incorporação ao serviço militar obrigatório ou a dispensa.

Com a formação dos Tiros de Guerra, os municípios atuam em parceria com o Exército Brasileiro na formação cívica e militar dos jovens. O atirador que cumpre o ano de instrução integralmente, passa a fazer parte da reserva mobilizável do Exército, podendo ser convocado para a defesa do país.