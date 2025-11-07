Unipiaget inaugura Academia Escola em Suzano

A Academia Escola Unipiaget foi inaugurada oficialmente na manhã desta sexta-feira (7/11). Estiveram presentes o reitor, Prof. Marcus Rodrigues, a pró-reitora acadêmica, Profa. Poliana Lima, a coordenadora do curso de Educação Física do Unipiaget, Profa. Gleice Branco, além dos docentes e alunos do curso de Educação Física. Também participaram do evento, o secretário de Esportes, Arnaldo Marin Júnior (Nardinho), o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, o coordenador geral da Diretoria de Ensino de Suzano, Prof. Leonardo Felício entre outras autoridades.

A cerimônia teve início no auditório da instituição e seguiu posteriormente para a nova Academia Escola. O novo espaço foi projetado para que os estudantes vivenciem a profissão dentro da própria formação universitária: treinando, experimentando e aplicando os conceitos estudados em sala de aula. A proposta é tornar a prática parte permanente e decisiva do processo formativo, conectando ciência, corpo, movimento, mercado e carreira de forma concreta.

Durante sua fala, a coordenadora Profa. Gleice Branco reforçou a dimensão histórica desse momento para o curso. “Ele vai ser guardado dentro do meu coração na minha trajetória acadêmica. Agradeço ao Unipiaget que está dando sempre oportunidades para os alunos da Educação Física. Eu sempre falo para eles, aproveitem cada momento aqui com a gente para vocês aprenderem, se especializarem e serem os melhores profissionais lá fora. É isso que a gente quer”. Ela ainda destacou a importância de todos os parceiros presentes, que acolhem os estudantes para estágio.

O reitor do Unipiaget, Prof. Marcus Rodrigues, também destacou o impacto direto da estrutura e dos parceiros no desenvolvimento dos futuros profissionais da região. “Quero ainda agradecer nossos alunos, que acreditaram no curso e hoje estão no melhor curso de Educação Física do Alto Tietê e estudam na melhor instituição de ensino superior do Alto Tietê. A gente fica muito contente com mais esta instalação que foi sonhada para curso de Educação Física e quando a gente sonha junto, concretiza. Queria agradecer a professora Gleice, que realmente transformou esse curso. E falar dela é falar de toda sua equipe, pois só temos um time forte, se tivermos um gestor forte. Parabéns a todos”.

O secretário de esportes, Arnaldo Marin Júnior, Nardinho, destacou a estrutura da instituição. “Para nós é uma grata surpresa. Mais um equipamento para nossa cidade. Parabéns ao Unipiaget”.

O presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama, também teceu elogios ao Centro Universitário. “Parabéns ao Unipiaget por mais este espaço de aprendizado”.

Por fim, o representante da Diretoria de Ensino de Suzano, Leonardo Felício, deixou um recado para os estudantes: “Estudem, aproveitem, vocês têm um futuro brilhante e o Unipiaget está trazendo isso pra vocês com a prática, com o estudo, com as vivências, o que é muito importante”.

Em seguida, todos foram conduzidos ao novo espaço para o descerramento da faixa na entrada da Academia Escola, marcando oficialmente o início de um novo capítulo para o curso de Educação Física do Unipiaget: formação, experiência e ciência acontecendo ao vivo dentro do Centro Universitário.