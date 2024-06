UniPiaget lança obras de expansão, prevê prédio com cinco alas e teatro para 300 lugares

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou na manhã desta quinta-feira (27/06) da solenidade que marcou o lançamento das obras de expansão do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no bairro Jardim Imperador. O projeto de ampliação da área construída prevê um novo prédio com cinco alas, sendo quatro para salas de aula e uma reservada a um teatro com capacidade para 300 lugares, além de um ginásio, um bicicletário e uma ciclovia, que deverá ser integrada ao sistema viário municipal. Também está prevista a revitalização de uma depressão no terreno, gerado nos anos 1960 quando ali havia atividade mineradora, transformado agora em uma lagoa.

As duas primeiras alas deverão ficar prontas em janeiro do próximo ano, com capacidade de contemplar aproximadamente 800 alunos. O investimento inicial para essa primeira etapa será de R$ 10 milhões, mas, para a conclusão de todas as fases do projeto, poderão ser investidos até R$ 30 milhões. A expectativa é de que a unidade possa receber, ao todo, cerca de 1,6 mil novos alunos assim que todas as obras estiverem finalizadas.

A cerimônia, realizada no auditório da instituição, contou com as presenças do reitor do UniPiaget, Marcus Rodrigues; da presidente mantenedora do UniPiaget/Brasil, Lúcia Pereira; do diretor financeiro do Instituto Piaget, Daniel Tomás; do vice-prefeito Walmir Pinto; de secretários municipais, de vereadores; e de representantes das empresas responsáveis pela execução do projeto, Estevão Engenharia e Premovale. Os presentes tiveram a oportunidade de conferir as explicações relacionadas à concepção do projeto e os detalhes referentes à expansão do centro universitário com a apresentação das arquitetas Cind Octaviano e Marcilene Iervolino.

A demonstração mostrou de que maneira ocorrerá o desenvolvimento do UniPiaget em termos de área construída, que passará dos atuais 9.644 metros quadrados (m²) para 18.022 m². A partir de elementos da cultura lusófona, respeitando a história da instituição, de origem portuguesa, as alas serão dispostas de uma forma que elas possam convergir em um espaço único, que se chamará Praça Brasil. Ao redor das alas, também estão previstos projetos paisagísticos, que serão devidamente identificados com os nomes dos países de língua portuguesa, incluindo a Praça Portugal, a Praça Angola, a Praça Moçambique, a Praça Guiné-Bissau, além da Praça Ancestralidade. Para compor o cenário, duas mil árvores deverão ser plantadas. Nas estruturas internas das alas, será utilizado concreto pré-fabricado, com instalação de drywall, para garantir flexibilidade na divisão dos espaços, especialmente nas salas de aula, que poderão comportar um número variado de 40 a 100 alunos.

As arquitetas destacaram que a proposta foi entregar um projeto que se alinhasse ao desenvolvimento da cidade. “Queríamos que o conjunto arquitetônico idealizado tivesse a cara de Suzano, bem dinâmico e com um método faseado, que garante a construção em etapas”, ressaltou Marcilene, que foi completada pela parceira nesse trabalho, Cind Octaviano. “Buscamos integrar as novas estruturas àquilo que foi pensado para essa região, com os novos fluxos de mobilidade assinalados pelo Plano Diretor, pelo Plano Cicloviário e com as vias que foram abertas e requalificadas”, declarou ela.

Repercussão

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, frisou que esta é uma grande conquista para a cidade. “O nosso desenvolvimento passa pela oferta e qualidade do ensino superior. Parabenizo a instituição por essa expansão, que tanto beneficiará não só munícipes de Suzano como de todo o Alto Tietê”, disse.

O vereador Jaime Siunte, em nome do Poder Legislativo municipal, reforçou que este é mais um capítulo importante da história suzanense. “Lembro do dia em que foi autorizada a concessão do terreno para o UniPiaget e agora estou aqui para conferir esse grande projeto de expansão. É um orgulho para todos nós”, afirmou o parlamentar.

A presidente mantenedora do UniPiaget/Brasil, Lúcia Pereira, rememorou a luta da instituição para chegar a esse momento. “Tivemos que ser resilientes e atravessamos os momentos que foram necessários ser ultrapassados para consolidarmos nosso projeto. Nesse momento, são 2,3 mil estudantes em 20 cursos, e a expansão proporcionará ainda mais oportunidades. Seguiremos nosso propósito de formar com qualidade e ética, respeitando a cidade acima de tudo”, enfatizou a presidente.

O reitor do UniPiaget, Marcus Rodrigues, garantiu que a instituição está retribuindo para a cidade toda a confiança que foi depositada ao longo desses anos. “É um investimento robusto na nossa estrutura, que permitirá a formação de ainda mais alunos daqui pra frente. Esse é um momento de agradecer a todos os parceiros que viabilizaram essa conquista, como o prefeito Rodrigo Ashiuchi”, sublinhou o reitor.

O vice-prefeito se mostrou encantado com o projeto que foi apresentado. “Fiquei muito surpreso com a magnitude desta proposta. Esse é um dia pra ficar marcado na história de Suzano, pois essa expansão garantirá ainda mais possibilidades de formação para os munícipes. Cumprimento os gestores do UniPiaget e todos os envolvidos”, declarou Walmir.

Por sua vez, o prefeito lembrou da transformação que está sendo proporcionada nesta localidade do município. “É mais um grande projeto para a cidade, que se integra às melhorias que estão sendo implementadas no entorno do UniPiaget, com o prolongamento da avenida Roberto Simonsen, da rua Sete de Setembro, e a chegada do Hospital Federal. A melhoria da qualidade de vida dos alunos e demais munícipes estão sempre no nosso radar. Com a nova estrutura que será entregue, garantiremos mais bolsas de estudo para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e proporcionaremos novas oportunidades a um número cada vez maior de famílias”, avaliou o prefeito.

Por parte da administração municipal, compareceram à solenidade os secretários Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação); Alex Santos (Governo); Diego Ferreira (Saúde); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esporte e Lazer); Cintia Lira (Administração); Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete e Segurança Cidadã); André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); e Itamar Viana (Planejamento e Finanças).

Pela Câmara Municipal, estiveram presentes no evento, além de Jaime Siunte, os vereadores Pedro Ishi e Gerice Lione. Entre os representantes das instituições acadêmicas da região, participaram o pró-reitor da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Claudio José Alves, e o diretor-geral do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Eugenio Zampini.