Unipiaget realiza a montagem de pilar da obra de ampliação do Centro Universitário em Suzano

Na manhã desta terça-feira (13/08), o Centro Universitário Piaget realizou a montagem do primeiro pilar do projeto de expansão do campus universitário. Estiveram presentes, o reitor Marcus Rodrigues, a pró-reitora acadêmica, Poliana Lima, a coordenadora de extensão, Karolyne Rodrigues, docentes e alunos.

“Essa é uma fase importante e de aceleração da construção. Ao todo, serão implantados trinta pilares, na sequência serão colocadas as vigas e as paredes de fechamento. A previsão é que os primeiros dois blocos didáticos fiquem prontos em janeiro de 2025, já para receber os novos alunos. A obra está dentro do cronograma previsto e esta é a fase que dá mais visibilidade, tanto para a cidade, quanto para nossa comunidade acadêmica. A previsão é que até o final de setembro, os dois blocos estejam estruturalmente construídos”, destaca o reitor Marcus Rodrigues.



De acordo com a engenheira civil Karoline Santos, da empresa Estevão Engenharia, responsável pela execução e gerenciamento da obra, o prazo de conclusão previsto para janeiro de 2025, determinou a escolha estratégica da técnica de execução em peças pré-fabricadas em concreto, por conta da agilidade e rápido prazo de finalização. “ A expansão terá a capacidade de receber em torno de 1.200 novos alunos, gerando mais conhecimento e técnica para a população do Alto Tietê”, explanou.



Para a coordenadora dos cursos de Engenharia do Unipiaget, Juliana Escandolhero, ter um canteiro escola no próprio campus universitário é uma experiência única e diferenciada. “Vamos poder oportunizar aos nossos alunos de engenharia, a vivência teórica e prática”, ressalta.

Esse é o mesmo sentimento da aluna de Engenharia civil Lilian Mendes dos Santos. “Ainda mais no primeiro semestre eu nunca imaginava que eu iria estar aqui num canteiro de obras. A gente vê a dimensão do que é a engenharia civil e é isso que o Unipiaget está proporcionando pra gente”, cita.

Mais detalhes

As novas instalações têm um investimento inicial de R$ 10 milhões. Haverá a construção de cinco novas alas, o que deixa o Centro Universitário Piaget com 18.022,79 metros quadrados de extensão. Atualmente, o campus tem 9.644,45 metros quadrados construídos.

O projeto arquitetônico será em formato radial distribuído em cinco alas com conceito de países lusófonos. As alas do edifício se encontram em um átrio central propício ao encontro, a integração e a vivência estudantil. Em quatro alas serão distribuídas as salas de aula e em uma haverá um auditório com 300 lugares. Entre elas haverá praças, que farão uma homenagem aos países de língua portuguesa.

Ao redor das alas, também estão previstos projetos paisagísticos, que serão devidamente identificados com os nomes dos países de língua portuguesa onde o Instituto Piaget está presente, incluindo a Praça Portugal, a Praça Angola, a Praça Moçambique, a Praça Guiné-Bissau e a Praça Ancestralidade. Para compor o cenário, duas mil árvores deverão ser plantadas. Nas estruturas internas das alas, será utilizado concreto pré-moldado, com instalação de drywall, para garantir flexibilidade na divisão dos espaços, especialmente nas salas de aula, que poderão comportar um número variado de 60 a 100 alunos.