Unipiaget recebe moção de aplausos na Câmara de Suzano

Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 18h, o Unipiaget será novamente homenageado na Câmara de Suzano com uma Moção de Aplausos pelos projetos de Extensão Universitária, coordenados pela professora Karolyne Herbst. A honraria é de autoria do vereador José de Oliveira.

Na semana passada, a farmacêutica Aline Souza, coordenadora dos cursos de Biomedicina e Farmácia, e a assessora de imprensa da instituição, a jornalista Ana Karina Talarico, receberam uma placa em homenagem aos melhores profissionais do ano.

Para o reitor Marcus Rodrigues, estas homenagens refletem o reconhecimento da excelência do Unipiaget. “Temos muito orgulho dos profissionais que estão ao nosso lado nesta caminhada na área da educação. Estas homenagens são um reconhecimento do nosso trabalho. Parabéns a todos pela honraria e pelo trabalho desenvolvido junto à família Unipiaget”, destacou.

Os projetos de Extensão Universitária do Unipiaget alcançaram quase 110 mil pessoas no ano de 2024, por meio de 17 projetos desenvolvidos pela comunidade acadêmica. Para a coordenadora Karolyne Herbst, esta homenagem é fruto de muita dedicação. “Estamos felizes em contribuir com impacto real na sociedade, e esta Moção de Aplausos é um reconhecimento importante do esforço coletivo de nossa equipe e alunos”, afirmou.