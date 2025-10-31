UniPiaget reforça excelência acadêmica com todos os cursos estrelados

O Centro Universitário Piaget, em Suzano, conquistou seu melhor desempenho histórico no Guia do Estadão Quero Educação 2025, que avalia anualmente instituições de ensino superior de todo o país.

Novamente este ano, 100% dos cursos avaliados foram estrelados, reforçando a qualidade acadêmica e o compromisso da instituição com o ensino de excelência.

Ao todo, o Unipiaget obteve 53 estrelas, resultado que supera os desempenhos anteriores e consolida o centro universitário como referência em qualidade educacional no Alto Tietê. Entre os cursos mais bem avaliados estão Direito, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Estética e Cosmética, Gestão em Recursos Humanos, Logística e Pedagogia, todos com quatro estrelas.

Dos 15 cursos avaliados mais da metade receberam 4 estrelas figurando como CURSO DESTAQUE NACIONAL, sendo que desses o Curso de Estética e Cosmética foi além de DESTAQUE NACIONAL, foi o mais bem avaliado do Alto Tietê.

De acordo com o reitor Marcus Rodrigues, o resultado traduz o trabalho coletivo e contínuo da comunidade acadêmica.

“O UniPiaget tem um propósito claro: oferecer um ensino de qualidade, transformador e conectado às demandas do mundo real. Este resultado é fruto da dedicação de nossos professores, coordenadores e estudantes, que fazem do nosso centro universitário um espaço de excelência e orgulho para Suzano e toda a região”, afirma o reitor.

Sobre o guia

O Guia da Faculdade utiliza uma metodologia conhecida como "avaliação por pares" para analisar a qualidade de mais de 22 mil cursos superiores em todo o Brasil. Nesse processo, a equipe do Guia atua como um instituto de pesquisa, colhendo a opinião de milhares de professores que atuam no Ensino Superior. Todas as instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da Educação (Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Institutos) são convidadas a fazer parte do Guia da Faculdade.

A partir de abril deste ano, coordenadores de cada curso que foi avaliado recebeu um questionário onde pôde apresentar as principais características da sua graduação, com foco em três aspectos: corpo docente; projeto didático-pedagógico e infraestrutura. Esse questionário serviu de base para os avaliadores emitirem suas notas para os cursos.