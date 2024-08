USF do Jardim Revista completa 5 anos de funcionamento com 319.422 ações

A Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Santos, no Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325), completou cinco anos de funcionamento no último dia 03 de agosto, alcançando a marca de 319.422 ações desenvolvidas ao longo desse período. Os números contabilizados desde a abertura do equipamento demonstram a realização de 94.748 procedimentos individualizados, 129.659 visitas domiciliares e territoriais e 77.043 atendimentos individuais, incluindo assistência odontológica. Ainda foram administradas 15.106 doses de vacinas e promovidas 2.866 atividades coletivas.

Neste intervalo, a unidade contabilizou um aumento gradativo da oferta de serviços prestados à população. O balanço do primeiro ano completo, em 2020, revela um total de 38.698 ações desenvolvidas, ao passo que o último ano cheio, em 2023, apresentou um crescimento de mais de 100% em relação a esse quantitativo, com 79.780 ações implementadas. Somente em 2024, até o mês de julho, foram assinaladas 63.463 ações, o que representa 64% a mais no volume de atividades em relação a 2020.

Nos primeiros sete meses deste ano, houve 12.961 atendimentos individuais, incluindo a assistência odontológica, 746 atividades coletivas e 25.456 procedimentos individualizados, além da aplicação de 2.050 doses de vacina e da realização de 22.250 visitas domiciliares e territoriais.

As atividades na unidade têm sido proporcionadas por uma equipe de trabalho formada por 35 funcionários, incluindo médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, setor administrativo, técnico de farmácia, auxiliares de limpeza, farmacêutico, psicólogo e agentes comunitários de Saúde. A estrutura interna é composta por seis consultórios destinados aos atendimentos em Clínica Geral. Entre outros cuidados, também são ofertados serviços que incluem aferição de pressão e glicose, exame de papanicolau, coleta de exames laboratoriais, vacina, curativo, medicação, planejamento familiar, testes rápidos e testes de gravidez.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que a USF do Jardim Revista tem proporcionado um suporte fundamental para as demandas da Atenção Básica na cidade. “A unidade está localizada em uma região bastante populosa do município, atendendo moradores de todas as localidades que ficam no entorno do posto. Juntamente com a UPA, que absorve as demandas de urgência e emergência, o equipamento fortalece nossa rede municipal com todos os cuidados oferecidos pela equipe de trabalho”, afirmou Ferreira.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, destacou a relação que o posto de saúde desenvolve com a comunidade durante a rotina de atendimentos. “Proporcionamos quase 130 mil visitas domiciliares e territoriais ao longo desses cinco anos de funcionamento. Isto mostra que a importância da unidade vai muito além da presença física do equipamento. A inauguração da USF do Jardim Revista representou mais qualidade de vida para toda a região”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.