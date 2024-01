Vendas de roupas crescem durante festas de fim de ano

A venda de roupas teve um aumento no centro de Suzano visando o Natal e o Ano Novo. O DS foi até o centro da cidade para falar com as lojas e entender o aumento na procura.

Maria Aparecida, que é responsável por um brechó na Galeria dos Sonhos, na Praça João Pessoa, afirmou que houve um aumento de cerca de 20% nas semanas que antecederam as festas de fim de ano. “Tivemos um aumento de mais ou menos 20% nas vendas para o Natal e Ano Novo”, diz.

De acordo com ela, as vendas foram muito divididas, sendo forte para o Natal e Ano Novo. “Não teve um aumento só pelo Ano Novo, por roupas brancas. O maior aumento foi geral por conta dos dois feriados. As vendas foram melhores do que foram no ano passado”, conta Maria.

Larissa Oliveira, que é gerente da loja Vúrtice, na Glicério, afirmou que a procura foi muito grande no Natal e também está aumentando para o Ano Novo. “A procura para o Natal foi bem grande, chegando a 50% de aumento, ou até mais. Para o Ano Novo também está crescendo agora e deve ir até o dia 30. Esperamos que fique em alta até a antevéspera”.

De acordo com ela, no Natal a maior procura foi por roupas vermelhas. “Foi o que mais procuraram. Para o Ano Novo está tendo bastante procura por roupa branca e amarela”, continua.

Ela afirma que as vendas do Natal “bateram as metas” do mês e, se o Ano Novo seguir o ritmo, está ótimo. “Venda é algo muito relativo, então não tem como saber, mas se o Ano Novo seguir o mesmo nível do Natal, já estamos bem felizes. O Natal foi o suficiente para bater as metas, então agora queremos rechear essa meta”.

Larissa explica que existem muitas pessoas supersticiosas, que dizem que “esse ano é o ano da cor rosa no Ano Novo”. No entanto, poucas pessoas foram procurar roupas dessa cor na loja. “A princípio não tivemos nem 10 pessoas procurando por essa cor. As principais ainda são branco, vermelho e amarelo”, finaliza.