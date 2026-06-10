Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vendas de televisores dobram em Suzano por causa da Copa do Mundo

Em comparação com a mesma data do ano anterior, vendas saltam em mais de 100%

10 junho 2026 - 06h00Por Guillherme Cerqueira - da Reportagem Local
VENDA DE TELEVISORES Cresceu o dobro em Suzano por conta da Copa do Mundo de FutebolVENDA DE TELEVISORES Cresceu o dobro em Suzano por conta da Copa do Mundo de Futebol - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

Com o início da Copa do Mundo na próxima quinta-feira (11), as vendas de televisores já demonstraram aumento. Em Suzano, lojistas já notaram aumento de mais de 100% das vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior.


De acordo com o gerente da Magazine Luiza, Marcelo Armstrong, as vendas aumentaram em 100% comparado com o mesmo período do ano passado, e entre o último mês e o atual o salto em vendas representa mais de 20%. 


A gerente da loja Casas Bahia - que não quis se identificar – destacou que entre o mês anterior e o atual o salto nas vendas representa 10%. Ela também destacou que houve aumento entre o ano passado e o período atual.


CRESCIMENTO DAS VENDAS


Ambos destacaram que as vendas começaram a crescer no final de abril, em maio o faturamento já mostrava aumento severo, em junho está o ápice da curva de vendas. “Esse aumento só se dá devido ao início da Copa do Mundo”, é o que destaca Marcelo. A gerente da Casas Bahia também compartilha o pensamento.


Para ambos vendedores, entre as televisões mais procuradas pelos suzanenses estão as de maior polegadas. “Tivemos busca por televisores de até 98 polegadas, que chegam a custar até 15 mil reais”, afirma Marcelo.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Decoração da Copa em condomínios depende de segurança e bom senso
Cidades

Decoração da Copa em condomínios depende de segurança e bom senso

Inadimplência recua 17,7%: Suzano tem 5.724 devedores em maio
Cidades

Inadimplência recua 17,7%: Suzano tem 5.724 devedores em maio

Prefeito recebe jovem criadora de conteúdo que vai cobrir a Copa do Mundo
Cidades

Prefeito recebe jovem criadora de conteúdo que vai cobrir a Copa do Mundo

Álbum de figurinhas: febre no Brasil desde 1950, colecionar une gerações
Cidades

Álbum de figurinhas: febre no Brasil desde 1950, colecionar une gerações

Secretaria de Cultura realiza 'Arraiá no Casarão da Memória' neste sábado
Cidades

Secretaria de Cultura realiza 'Arraiá no Casarão da Memória' neste sábado

Avenida Roberto Simonsen recebe 100 mil veículos nos primeiros 70 dias do novo trecho
Cidades

Avenida Roberto Simonsen recebe 100 mil veículos nos primeiros 70 dias do novo trecho