Vendas de televisores dobram em Suzano por causa da Copa do Mundo

Com o início da Copa do Mundo na próxima quinta-feira (11), as vendas de televisores já demonstraram aumento. Em Suzano, lojistas já notaram aumento de mais de 100% das vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior.



De acordo com o gerente da Magazine Luiza, Marcelo Armstrong, as vendas aumentaram em 100% comparado com o mesmo período do ano passado, e entre o último mês e o atual o salto em vendas representa mais de 20%.



A gerente da loja Casas Bahia - que não quis se identificar – destacou que entre o mês anterior e o atual o salto nas vendas representa 10%. Ela também destacou que houve aumento entre o ano passado e o período atual.



CRESCIMENTO DAS VENDAS



Ambos destacaram que as vendas começaram a crescer no final de abril, em maio o faturamento já mostrava aumento severo, em junho está o ápice da curva de vendas. “Esse aumento só se dá devido ao início da Copa do Mundo”, é o que destaca Marcelo. A gerente da Casas Bahia também compartilha o pensamento.



Para ambos vendedores, entre as televisões mais procuradas pelos suzanenses estão as de maior polegadas. “Tivemos busca por televisores de até 98 polegadas, que chegam a custar até 15 mil reais”, afirma Marcelo.