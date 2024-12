Vereador Artur Takayama acompanha retirada de tocos de árvores de calçadas

O vereador Artur Takayama (PL) acompanhou na manhã desta quarta-feira (11) a retirada de tocos de árvores de calçadas nas ruas Ipiranga e Paraná, na região central de Suzano.

O serviço foi iniciado esta semana, após cobrança feita pelo parlamentar em audiência pública da Secretaria de Meio Ambiente, realizada na Câmara de Suzano no mês passado, já que a permanência dos tocos após a supressão das árvores prejudicava a circulação de pessoas.

“A Prefeitura me informou que a retirada dos tocos será prioridade neste final de ano”, disse. Estão na programação da Prefeitura 166 destocamentos em todo o município.

Na audiência pública da Secretaria de Meio Ambiente, Takayama e o vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, que preside a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Casa de Leis, solicitaram uma cópia do contrato da empresa que realiza os serviços de supressão de árvores no município. Conforme foi informado a Takayama esta semana, o contrato com a empresa Matec é por hora, não importando se o serviço é de poda, supressão ou destocamento de árvores.