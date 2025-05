Vereador Artur Takayama vistoria reparos feitos na USF Jardim Ikeda

O vereador Artur Takayama (PL) vistoriou na manhã desta quarta-feira (30) os reparos que vêm sendo feitos na Unidade de Saúde da Família (USF) Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, feitos a seu pedido. Ele esteve recentemente no local, que passou por reformas, e verificou a presença de rachaduras em algumas salas.

Em resposta ao ofício do vereador, a diretora Administrativa e de Obras Glaucia Priscila Paulino disse que os serviços de reparo estavam no cronograma de manutenção. Nesta quarta, Takayama foi recebido na USF pela enfermeira gerente Erica da Silva Roza, que o acompanhou e mostrou o que vem sendo feito no local pela equipe de obras.

“Fico satisfeito por saber que nosso pedido vem sendo atendido pela Prefeitura. O que queremos é um ambiente seguro e adequado para o atendimento dos munícipes”, destacou o parlamentar.

Muro

Ao sair da unidade de saúde, Takayama constatou que o muro lateral da unidade, localizado na rua Alberto José Pereira, parece estar cedendo, com várias rachaduras. Além disso, a calçada precisa de reparos. Takayama informou que enviará um novo ofício à Secretaria de Saúde para que seja avaliada a condição do muro, bem como da calçada.