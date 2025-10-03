Vereadores participam de palestra da OAB sobre segurança

Os vereadores Artur Takayama (PL) e Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, participaram na noite de ontem (2) da palestra sobre segurança promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, na sede da entidade, com o vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL).

“A palestra destacou a importância da atuação integrada entre município e estado no fortalecimento da segurança pública, ressaltando ainda a relevância do trabalho conjunto entre poder público e sociedade civil para o enfrentamento dos desafios da área”, explicou Takayama. “Diálogos como este são fundamentais para construirmos uma cidade mais segura e preparada para os desafios do futuro”, completou.

Também estiveram presentes no evento o prefeito Pedro Ishi (PL); o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o secretário de Governo, Alex Santos; o secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o chefe de gabinete Afrânio Evaristo da Silva; o presidente da OAB de Suzano, Fabrício Cicone; e o presidente da Comissão de Segurança Pública da entidade, Joaquim Castro de Souza.