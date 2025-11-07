Vigilância Sanitária interdita farmácia de manipulação irregular no Centro de Suzano

A Vigilância Sanitária de Suzano interditou nesta quinta-feira (06/11) uma farmácia de manipulação que funcionava de forma irregular no centro da cidade. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Militar e registrada pela Polícia Civil, revelou uma série de infrações sanitárias graves, entre elas a fabricação e o armazenamento de medicamentos controlados sem procedência, a presença de substâncias sem rótulo e a falta de licenças obrigatórias para funcionamento.

O proprietário do local foi preso em flagrante na Delegacia de Polícia Central de Suzano e responderá por falsificação, corrupção ou adulteração de produtos terapêuticos ou medicinais.

O estabelecimento funcionava na rua Dona Laurinda Martins, de portas abertas e sem apresentar qualquer documentação sanitária válida. Durante a vistoria, os fiscais encontraram centenas de comprimidos e substâncias em frascos e ampolas sem origem comprovada, incluindo medicamentos controlados como clonazepam, diazepam, carbamazepina, fluoxetina e ácido valpróico, além de produtos como anabolizantes, canabidiol, canetas emagrecedoras e medicamentos sem refrigeração adequada.

Os agentes teriam ainda constatado condições inadequadas de armazenamento, manipulação e descarte de resíduos, ausência de controle de qualidade e falta de rastreabilidade dos insumos utilizados. Parte dos produtos apreendidos sequer possuía rótulos, o que impediu a identificação de sua composição e validade. Também foram apreendidos dois celulares que, segundo a Polícia Civil, poderão auxiliar na identificação de fornecedores e compradores.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, destacou que a operação foi motivada por uma denúncia e que a equipe técnica confirmou graves riscos à saúde pública. “Encontramos um cenário totalmente fora dos padrões legais e sanitários. Havia substâncias controladas e medicamentos sem qualquer procedência, armazenados de forma irregular e manipulados sem condições mínimas de segurança. Isso representa um risco concreto para a população, e por isso o local foi imediatamente interditado”, afirmou.

Ela acrescentou que todos os insumos e medicamentos irregulares foram apreendidos administrativamente e, na ausência de apresentação de documentação de origem, serão descartados. Parte dos produtos foi apreendida pela Polícia Civil e será encaminhada para análise laboratorial. “Além da interdição, o proprietário será autuado e responderá a processo administrativo sanitário, que pode resultar em sanções previstas na legislação vigente”, completou.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, reforçou a importância da atuação firme da Vigilância Sanitária na proteção da saúde da população e elogiou o trabalho conjunto das forças de fiscalização. “A Visa tem um papel essencial no combate às práticas ilegais que colocam em risco a vida das pessoas. Trabalhamos com rigor técnico e responsabilidade, sempre em parceria com os órgãos de segurança, para garantir que a população tenha acesso a medicamentos seguros e regularizados”, afirmou o secretário.

Ferreira também alertou sobre os perigos de adquirir produtos manipulados ou medicamentos controlados em locais sem autorização da autoridade sanitária. “A procedência e o controle são fundamentais. Um produto adulterado, mal acondicionado ou falsificado pode causar sérios danos à saúde, desde reações adversas até intoxicações graves. Por isso, reforçamos que a população procure sempre farmácias regularizadas e fiscalizadas”, completou.