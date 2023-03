Viveiro Municipal revitaliza Praça Padre Cícero

As equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura concluíram na última sexta-feira (17/03) os serviços de revitalização na Praça Padre Cícero, no Jardim Revista.

Foram realizados trabalhos como, manutenção, pintura, poda, capinação, varrição, roçagem, e recolhimento dos resíduos descartados de forma irregular no espaço.

A iniciativa tem o objetivo de garantir as devidas manutenções para todos os espaços de convivência da cidade para que possam ser utilizados como locais de lazer e descanso para a população.