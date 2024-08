Walmir Pinto quer cidade 'sustentável e humanizada'

Uma cidade sustentável, tecnológica e humanizada. É o que propõe o candidato a prefeito de Suzano, Walmir Pinto (PV). Ele foi o penúltimo entrevistado da sabatina do Diário de Suzano com os candidato à Prefeitura de Suzano, na noite desta segunda-feira (26).

O plano de governo do candidato do Partido Verde (PV) parte de três eixos que se divide em oito temas, onde há os projetos e programas. "Partimos de um princípio que uma cidade tem que ser sustentável. O meio ambiente nos cobra caro. Precisamos mexer nessa ferida. Temos propostas concretas nessa área para minimizar e, no futuro, estancar essa sangria", explicou.

Walmir pensa em mudar o conceito de cidade e fazer com que o cidadão se envolva nisso. "Planejamos e estamos dialogando com cidadão o plantio de 100 mil árvores. Queremos que cada cidadão plante uma árvore. Criar 100 km de ciclofaixas, 100 praças, parques e jardins. Doar 100 mil bicicletas para incentivar a prática do exercício físico e a menor utilização do automóvel", detalhou o candidato.

Dentro do projeto está o programa "Cidade em 15 minutos". Segundo ele, trata-se de um conceito onde o cidadão não poderá andar mais de 15 minutos para encontrar as necessidades que ele precisa. "Bairros mistos onde você pode ter pessoas trabalhando e tendo lazer e cultura. Estamos partindo deste conceito. Esse é o novo conceito que quero implantar. Ou mudamos esse olhar ou ficaremos enxugando gelo", destacou.

Moeda Verde e Escola Verde

Se eleito, a ideia é estender a questão ambiental desde o Ensino Fundamental e depois estender. Para ele, falta praticidade na discussão do tema. "As pessoas precisam aprender a reciclar seu lixo e a lidar com o meio ambiente. São ideias que gosto, pois você está trabalhando na contramão", afirmou.

Em relação ao "Dinheiro Verde", o objetivo é dar isenção do IPTU para o morador que cuidar de uma área degradada, que plantar uma árvore, adote um pet. Ele reforçou que a medida não seria a isenção total e considera possível ser implantada. "Tem que ter um benefício. No final das contas, sobra para a própria prefeitura. Não damos isenção porque não pode, mas acabamos gastando mais", destacou.

Saúde

A saúde também foi abordada na entrevista. Na visão do candidato, o problema enfrentado pelo Hospital e Maternidade de Suzano (antiga Santa Casa) é de gestão. Ele afirmou que não participou da discussão sobre a terceirização do serviço da unidade de saúde. Para ele, é necessário a criação de um conselho que envolva a população, autoridades e entidades para encontrar a solução. "É um problema crônico que vai muito além do que imaginamos".

Para tentar desafogar as UBSs, o candidato propõe a criação da "Van da Saúde". O veículo iria percorrer os locais mais distantes da cidade, onde o paciente iria realizar os exames iniciais. No local, o paciente seria informado sobre a necessidade de ir até uma UBS ou não. "O problema da UBS é que ela está sempre lotada e acaba misturando problemas mais simples com os mais sérios". Além disso, o candidato pretende ampliar programas existentes como o programa Farmácia Popular, Saúde da Família e o Mais Médicos.

Outros temas

Com relação à educação, a meta da gestão é zerar o analfabetismo e o número de crianças e adolescentes fora da escola. Além disso, Walmir quer levar o Educação de Jovens e Adultos (EJA) "em todos os cantos da cidade". "Me incomoda profundamente saber que, em pleno 2024, descobrir que alguém não sabe ler e escrever e pessoas em situação de rua. Precisamos mexer nessa ferida", pontuou.

Para a segurança pública, o candidato fará uma revisão do plano de carreira dos agentes. "Converso com eles. O que me passam é que Suzano é um lugar onde fazem estágio, se formam e depois vão trabalhar em São Paulo. Precisamos rever isso". Além disso, a ideia é investir na estrutura, com novos carros e câmeras. Ele também quer ampliar o programa "Vizinhança Solidária".

Com relação à cultura, Walmir Pinto afirmou que falta mais ousadia. Durante a entrevista, ele revelou que tem discutido um projeto de produção de cinema na cidade. Segundo o candidato, Suzano possui locais apropriados para as filmagens. A medida seria uma forma de ligar o turismo com a cultura.

Candidatura

Apesar das diferenças ideológicas, Walmir Pinto é vice-prefeito na atual gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), que apoia Pedro Ishi (PL) na corrida pela Prefeitura de Suzano. Questionado sobre o assunto, o candidato considera essas movimentações normais dentro da política. Ele explicou que decidiu se candidatar pela sua experiência. "Foi um momento em que era importante que fizesse essa composição. Agora, escolhi essa opção de maneira mais tranquila. Estou em um patamar acima, pela minha experiência e conhecimento na cidade", finalizou.