Zeladoria atenderá 50 locais em julho até o fim da próxima semana

As atividades de zeladoria proporcionadas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos chegarão a mais de 50 localidades ao longo do mês de julho após a etapa final de atividades, que deverá ocorrer entre segunda e quarta-feira da próxima semana (28 e 30/07).

Os serviços de limpeza pública, capinação e roçagem, além das intervenções nos bueiros, têm garantido a conservação de espaços de lazer e acessos a pontos estratégicos do município, assim como o escoamento adequado da água nos dias de chuva.

O último cronograma de trabalho deste período contemplará atividades no limite entre os bairros Jardim Imperador e Cruzeiro do Sul, e também ações programadas para o Jardim Monte Cristo, a Vila Ipelândia, a Vila Maria de Maggi, o Miguel Badra Baixo, o Monte Sion e o Jardim Caxangá.

Os mesmos serviços foram implementados ao longo desta semana (21 a 25/07) em outros locais das regiões central, norte e sul do município, incluindo Miguel Badra Alto, Cidade Edson, limite do Jardim Imperador com o Parque Suzano; Jardim Casa Branca; Jardim Dora; entorno da Lagoa Azul; perímetro central; avenida Katsutoshi Naito; avenida Jorge Bey Maluf; Vila Maria de Maggi; avenida Major Pinheiro Fróes; esquina das avenida Armando Salles de Oliveira com a rua Masanosuke Shibata; Jardim Márcia e Miguel Badra Baixo.

Na primeira quinzena do mês, o trabalho da pasta já havia chegado a inúmeras áreas de lazer da cidade, como as praças Joli; Sete; Ana Falsarella Guardia; Américo Alves; do ecoponto do Parque Maria Helena; da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Maria Helena; Comunitária da Albert Fink; Chiang; José Barbosa; Presbítero Ferdinando; da Unidade Saúde da Família (USF) da Vila Amorim; da rua Caboclos, na Vila Urupês; Konoha, no Jardim Maneira; e do Jardim Lazzareschi.

Neste período, a zeladoria também alcançou o Cidade Edson, Parque Palmeiras, Jardim Nova América, Jardim Revista, Boa Vista, avenida Senador Roberto Simonsen, Parque Maria Helena, Chácara Faggion, Jardim Varan, Vila São Pedro, perímetro central, Vila Helena, Jardim do Bosque, Jardim das Flores, Jardim Marcato, Jardim Casa Branca, Caxangá e Miguel Badra Baixo.

Vale destacar que a avenida Governador Mário Covas Júnior (a Marginal do Una), o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (o Terminal Norte) e o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para a manutenção, que recebem melhorias regularmente dentro da programação da pasta. Além da limpeza, o serviço também mantém conservados pontos de grande circulação de veículos, como aqueles que dão acesso a Suzano para quem chega de cidades vizinhas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a atuação das equipes tem mantido a cidade bem conservada. “Estamos acompanhando a execução das atividades, conforme estavam previstas no cronograma do mês. Nosso trabalho tem contemplado todas as regiões de Suzano, com reforço dos serviços em locais específicos, incluindo as praças e vias de grande circulação. Seguiremos atuantes nas ruas para beneficiar outras localidades nas próximas semanas”, declarou Pedro Ishi.