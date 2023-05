Coragem e muita dedicação na hora de empreender

Como começou sua carreira como empreendedora?

Sou a quarta geração de suzanenses da minha família. E eu tinha um sonho desde criança, que foi abandonado por um longo tempo. Quando eu cresci, esta vontade que tinha ficado adormecida, ressurgiu. Na época eu era funcionária pública e pedi demissão para vender salgados na rua. Quase apanhei da minha mãe, mas eu acreditava muito nas minhas esfihas.

Você se arrepende de ter largado um emprego estável com todas as garantias?

Não. Me arrependo de não ter começado antes. Uns acham que foi coragem, outros que sou louca. No ano de 93 arrendei um barzinho, logo depois mudei para um maior. Em 96 arrendei um outro e comecei a cozinhar, fazer salgados, ovos de páscoa. Até que vi um imóvel na Monsenhor Nuno e disse que eu iria alugar e montar um restaurante. Arrumei muita briga por causa disso. Família, amigos, até o meu marido falou que eu era louca, que queria dar o passo maior que a perna. Tive que arrumar um sócio só pra ser fiador. Um ano depois, vendi minha parte para o meu sócio e vim para esse lugar que hoje é o Pague Pouco. Foi em 29 de setembro de 1997 e já vai fazer 26 anos esse ano.

Hoje você tem a ajuda do seu marido para administrar o espaço?

Meu marido Walter está comigo desde o início. Ele era funileiro e largou tudo para me apoiar. Dizem que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. No meu caso é um grande homem que está ao meu lado desde 1989 e fomos morar juntos em 1993. Ele faz toda parte de manutenção e compras de mercado. Toda parte administrativa, cardápio, pedidos de compras, funcionários é comigo. É um desafio muito grande empreender, mas graças a Deus tenho colaboradores excelentes. São 20 aqui no Pague Pouco e mais 12 no Puxadinho da Isa, que é a segunda unidade do Pague Pouco, onde trabalhamos com delivery e prato feito. Os netos do meu marido, a Ana Júlia, a Manuela e o Kevin que me chamam de Isa, por isso o nome do Puxadinho.

Tem alguma comida especial que as pessoas sempre procuram no seu restaurante?

O que só tem aqui na região é o dadinho de tapioca criado pelo chef Rodrigo de Oliveira. E o torresmo de rolo o pessoal pergunta bastante.

Tiveram duas passagens na sua vida que foram bem difíceis. Como você conseguiu superar?

Meu único filho foi assassinado em 2005 durante um assalto com 23 anos. Desde então o restaurante é minha fortaleza. Quatro anos depois, em 2009, o filho do meu marido faleceu de pneumonia com 24 anos. Foram dois baques muito grandes, que eu superei com muito trabalho.

Deixe uma mensagem para quem quer começar a empreender.

Acredite no seu sonho, mas não deixe ele só na sua cabeça, corra atrás. Acredite em você. Tenha Fé em Deus, foque no que realmente quer, pesquise bastante. Não tenha medo de errar, errar faz parte de empreender. Nunca desista.

