Filme ‘A Lenda de Fênix’ abre a programação do Festival de Verão

Inaugurando, nesta sexta-feira (26), o primeiro dia do 5º Festival de Verão de Mogi das Cruzes, o Theatro Vasques, recebe, à partir 19 horas, a première exclusiva do fan film “A Lenda de Fênix”. A produção é nacional, escrita e dirigida por Nando Rodrigues e sua produtora Raciocinando Filmes, em parceria com a Hipnóticos Filmes e o coletivo Friends Group Entertainment.

O filme é uma produção live-action focada no personagem Ikki de Fênix, um dos cavaleiros de bronze do famoso anime Cavaleiros do Zodíaco.

Filme

O curta-metragem narra o encontro do personagem principal e Thomas, um jovem misterioso em busca de vingança, situação essa que faz ressurgir sentimentos do passado. A produção conta com a participação de Flavio Dias na narração e Leonardo Camilo, dublador oficial do personagem no anime.

Seriado original

A série cavaleiros do Zodíaco foi televisionada no Brasil nos anos 90 e obteve grande audiência, marcando a infância de muitos.

O seriado narra a história de guerreiros que lutam vestindo armaduras sagradas baseadas nas diversas constelações e que possuem como principal missão defender a reencarnação da deusa grega Athena em sua batalha contra outros deuses do Olimpo.

Após a première exclusiva, o filme será lançado no canal do Friends Group Entertainment, grupo de youtubers e produtores independentes mogianos que têm mais de 60 mil inscritos em seu canal no Youtube.

O evento tem o apoio da Coordenadoria Municipal de Turismo e Secretaria de Cultura e é o primeiro evento da agenda nerd/geek do ano.

A estreia de “A Lenda de Fênix”, assim como todos os eventos que fazem parte da programação do Festival de Verão, tem entrada gratuita.

A orientação os interessados é chegar com uma hora de antecedência, para fazer a retirada dos convites.

Não é obrigatório, porém os organizadores pedem, a quem puder, para levar um quilo de alimento não perecível, que será doado à entidades sociais. O Theatro Vasques fica na Rua Dr. Corrêa, 515, Centro.