Foto de futebol de várzea leva ex-fotógrafa do DS a participar de exposição

A Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo (Arfoc-SP) realizará, a partir de hoje, a 14ª edição da Amostra Anual de Fotojornalismo. A exposição contará com fotos dos associados.

Dentre os selecionados, a fotojornalista Bruna Nascimento, 21, ex-fotógrafa do DS, terá uma de suas fotos exibidas. Ela é formada em Fotografia pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom) e atua no meio desde 2017. Atualmente trabalha como correspondente para a Agência Mural de Jornalismo das Periferias.

Para Bruna, que se associou há um ano, é gratificante ter o reconhecimento do seu trabalho.

"É bem bacana. Principalmente por ser meu primeiro ano, então foi uma surpresa. E também porque você está do lado de ‘monstros’ da fotografia. Então tem gente que tem a minha idade só de experiência com fotografia. Então é bem gratificante", diz.

"Se você abrir o site, a lista com um monte de gente que eu acompanhava que era minha referência quando eu estudava. Então são várias inspirações e que hoje eu estou na mesma exposição. É uma sensação de orgulho e gratidão mesmo".

Foto

A foto selecionada para a exposição é do futebol de várzea do bairro Miguel Badra. Na época que a fotografia foi tirada, foi realizada a 1ª edição da copa de futebol do bairro.

"O Badra vai estar numa exposição representado pelo futebol manifestação popular", diz Bruna.

A amostra será realizada a partir de hoje até o dia 1º de março, no Centro Cultural Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, número 2073, em Cerqueira César, São Paulo.

A entrada é gratuita. Mais informações podem ser consultadas pelo site www.arfoc-sp.org.br ou pelo número 11 3231-5019. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas.