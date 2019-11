Master Coach Adriane Amaral fala sobre inteligência emocional

A Master Coach, Adriane Amaral, explicou, durante o programa DS Entrevista, a questão da inteligência emocional no ambiente de trabalho.

Ela ministra treinamentos e mentorias em empresas e foca na questão do alto impacto empreendedor, área na qual é especialista. Adriane ministra treinamentos empresariais desde 2000 e aperfeiçoou o atendimento quando fez curso de inteligência emocional.

De acordo com a Master Coach, as pessoas estão escassas e necessitadas quanto à parte emocional. Segundo Adriane, o funcionário que não sabe lidar com as emoções têm chances pequenas de continuar na corporação da empresa na qual trabalha. Ela pontuou que o índice de empresas que demitem funcionários devido a parte emocional é de 87%.

"Atualmente, a preocupação das empresas é tratar o emocional do funcionário para gerar impacto na renda da empresa. Estão se preocupando cada vez mais com o emocional dos funcionários. O ideal é que o ambiente de trabalho seja mais humanizado. Antes de serem empreendedores, os funcionários são pessoas", diz Adriane.

Segundo a profissional, as empresas, antigamente, focavam mais na questão do intelecto de quem iam contratar. Agora, a preocupação é com a questão da empatia e liderança.

"Hoje, as empresas buscam isso, para que os funcionários saibam lidar com os problemas do dia a dia. O intelecto chamava mais atenção, bem como as especialidades. Hoje, os funcionários precisam saber lidar com os problemas no ambiente de trabalho".

ANÁLISE

Todas as empresas fazem análise de perfil comportamental dos candidatos para uma determinada vaga para saber qual se identifica mais com o que a empresa procura.

"Algumas perguntas são enviadas para o candidato antes da contratação. As características precisam ser compatíveis com a vaga e a pessoa. O índice assertivo do perfil dos candidatos é de 98,8%, graças a análise de perfil comportamental", informa Adriane.

