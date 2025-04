Morre escritor peruano Mario Vargas Llosa, aos 89 anos

O escritor peruano Mario Vargas Llosa morreu neste domingo (13), aos 89 anos, em lima. A morte foi confirmada em uma postagem do filho do autor, Álvaro Vargas Llosa, no X.

Segundo a publicação, Vargas Llosa morreu em paz, rodeado pela família. “Esperamos que (os leitores) encontrem consolo, assim como nós, no fato de que ele teve uma visa longa, múltipla e frutífera, e deixa para trás uma obra que sobreviverá”, afirma carta.

De acordo com a postagem, não haverá cerimônia pública.

O escritor foi contemplado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2010, recebeu também prêmios como Cervantes, Príncipe de Astúrias, PEN/Nabokov e Grinzane Cavour.