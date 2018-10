Ações em Suzano

O DS recebeu o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) em entrevista ao vivo esta semana. Muitos anúncios foram feitos e são importantes para a segurança e desenvolvimento de Suzano.

A expectativa é grande pela efetivação desses projetos que vão beneficiar milhares de suzanenses na cidade.

Na entrevista, o prefeito afirmou, por exemplo, que o Centro de Segurança Integrada (CSI) atuará, a princípio, com até 60 câmeras espalhadas por toda cidade. O núcleo está sendo construído no antigo espaço da Câmara Municipal, embaixo da Prefeitura, e deve ser entregue no início de 2019. Além disso, o chefe do Poder Executivo anunciou que em janeiro mais 30 guardas serão contratados para reforçar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM).

É uma ação importante na área de segurança que vai garantir o atendimento da reivindicação de milhares de suzanenses.

Em participação no "DS Entrevista” ao vivo o prefeito frisou que o novo CSI de Suzano seguirá o modelo do CSI de Guararema.

O sistema de câmeras de monitoramento tem sido uma excelente alternativa para proprietário de imóveis, que passam algum tempo longe do seu patrimônio, por exemplo.

O sistema de câmeras permite monitoramento à distância, inclusive no celular 24 horas por dia. Esta alternativa deixa o proprietário mais tranquilo e sempre atualizado no que diz respeito ao seu patrimônio monitorado e também vai inibir os bandidos que, por ventura, planejam assaltar.

Em Suzano, as câmeras serão instaladas nas principais entradas e bairros do município.

O local contribuirá com a segurança da cidade por meio de tecnologia avançada. Outro trabalho que está sendo antecipado para contemplar o CSI de Suzano é a distribuição de fibras ópticas em escolas municipais.

O desafio é grande: garantir que milhares de cidadãos deixem de viver na insegurança. Que os moradores possam, ao sair nas ruas, não apressarem o passo por medo, segundo expectativa da administração.

Em Suzano o prefeito ressaltou que além de melhorar a segurança nas unidades, beneficiará também o setor pedagógico.

É a tecnológica somada a outros serviços que melhorará a segurança em todos os sentidos.

Em relação a contratação de novos guardas restam ainda duas fases para finalizar o concurso da GCM. A expectativa é que em janeiro os guardas selecionados sejam chamados.

As ações de segurança têm sido muito importantes porque vão garantir mais tranquilidade ao morador de Suzano.