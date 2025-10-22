Suzano realizou, nesta semana, um balanço importante dos números de atendimentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Foram apresentadas as ações desenvolvidas nos oito primeiros meses deste ano durante audiência organizada pela Câmara de Suzano.

Um dos destaques foi o total de 54 mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do qual foi concedido benefício do programa Bolsa Família para 23,3 mil.

A assistência social é fundamental para o município, pois atua como política pública de proteção social, garantindo direitos, promovendo a cidadania e a dignidade humana para os munícipes em situação de vulnerabilidade. Ela oferece serviços, programas e benefícios para ajudar indivíduos e famílias a superar dificuldades, prevenir a exclusão social, fortalecer vínculos e garantir o acesso a outros direitos básicos, como saúde e educação.

As informações de Suzano foram compartilhadas durante audiência pública.

Só para se ter uma ideia, conforme demonstrado, foram realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 10.675 atendimentos particularizados, 1.048 encaminhamentos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 252 visitas domiciliares, 326 auxílios natalidade e 95 auxílios funeral. Outras 618 famílias foram atendidas por conta de emergências e outras 24 referenciadas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), para acompanhamento de 56 crianças e adolescentes.

Nesta oportunidade, ainda houve menção ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que contabilizou 1.086 acompanhamentos, 423 pessoas abordadas em situação de rua, 1.190 atendimentos individualizados, 30 atendimentos em grupo, 141 visitas domiciliares e 112 adolescentes atendidos por conta de Medida Socioeducativa.

A assistência social é um dever do Estado e um direito do cidadão, buscando proteger as pessoas em momentos de vulnerabilidade social, seja por pobreza, desemprego, violência, deficiência, entre outros.

Entre os dados gerais apresentados, foram destacados os 29 termos de parceria que têm sido viabilizados por um investimento que alcançará R$ 14 milhões no fim do ano, permitindo 230 vagas de acolhimento. Somado a esse trabalho, foi implementado o Banco da Cidadania, que autorizou a captação de R$ 5,2 milhões, que podem contemplar 15 projetos sociais de dez entidades de Suzano.

Diante dos números, em Suzano, a Assistência Social tem cumprido seu objetivo: garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.