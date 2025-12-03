A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nossa qualidade de vida. Inúmeros estudos demonstram como a prática frequente de atividade física evita doenças e melhora, até mesmo, nossa disposição para a realização de nossas atividades diárias.

Nesta semana, o Governo do Estado divulgou estudo da Fundação Seade que mostra que 55% da população no estado de São Paulo afirma praticar exercícios em 2025, 16 pontos percentuais acima do registrado em 2019 (39%). A pesquisa ouviu moradores de todas as regiões do estado por meio de entrevistas remotas realizadas em setembro de 2025.

Os números revelam, entre outras coisas, que o hábito de se exercitar está consolidado entre boa parte da população, mas ainda há desafios em segmentos com menor renda e escolaridade, especialmente entre os mais jovens.

A adesão é maior entre homens (61%) do que entre mulheres (52%), e cresce conforme aumentam a escolaridade e a renda familiar. Já entre os jovens de até 29 anos, houve queda de oito pontos percentuais na prática de atividades físicas, entre 2024 e 2025 (61% para 53%), o maior recuo entre os grupos etários. A redução pode estar associada ao arrefecimento de comportamentos saudáveis estimulados no período pós-pandemia, acrescido pela retomada das atividades presenciais de estudo e trabalho.

Em sentido oposto, destaca-se o avanço entre pessoas com 60 anos ou mais, cuja adesão passou de 33%, em 2019, para 52% em 2025, o que representa 19 pontos percentuais de crescimento. A pesquisa indica que esse público demonstra maior conscientização sobre os benefícios do autocuidado e da manutenção da funcionalidade física, associada à maior disponibilidade de tempo. Nesse estrato da população, os problemas de saúde continuam sendo o principal motivo para a não prática de exercícios.

No interior paulista, a proporção de praticantes (58%) é superior à da Região Metropolitana de São Paulo (52%). Entre os que se exercitam, oito em cada dez afirmam realizar atividades duas ou mais vezes por semana, e três em cada dez dedicam aos treinos mais de uma hora diária.