Atuação da GCM

A atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) no reforço da segurança pública transcende a proteção patrimonial, consolidando-se no policiamento ostensivo, preventivo e comunitário. Com o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF) para realizar rondas e prisões em flagrante, as guardas têm sido fundamentais para preencher lacunas de efetivo e mediar conflitos locais.

Em Suzano, esse trabalho está sendo reforçado.

A segurança pública funciona em regime permanente.

O DS trouxe reportagem, esta semana, apontando que 24 horas por dia, sete dias por semana, equipes da Secretaria de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), atuam de forma constante para monitorar a cidade, atender ocorrências, fiscalizar irregularidades e combater a criminalidade em todas as regiões do município. O trabalho contínuo, aliado ao investimento em tecnologia, inteligência e presença ostensiva nas ruas, tem resultado em apreensões de mais de duas toneladas de drogas, recuperação de bens provenientes de crimes, combate a delitos ambientais e captura de procurados pela Justiça.

A corporação fortalece a segurança por meio de ações operacionais e estratégicos.

A GCM tem presença constante nas ruas, atuando na prevenção de delitos de menor potencial ofensivo e na melhoria da sensação de segurança nos bairros.

Em Suzano, essa presença é complementada pelo monitoramento realizado pela Central de Segurança Integrada (CSI), que acompanha a movimentação da cidade em tempo real por meio de mais de 1,2 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos. O serviço opera de forma ininterrupta, auxiliando as equipes em campo, permitindo respostas rápidas.