Balanço da saúde

O bom atendimento na saúde é fundamental para transformar a experiência clínica em uma relação de confiança. Ele reduz a ansiedade dos pacientes em momentos de vulnerabilidade, aumenta a adesão aos tratamentos e melhora diretamente os resultados terapêuticos e a segurança do paciente.

O desafio é grande para manter o atendimento atingindo a demanda que necessita.

A prestação de contas na saúde é vital para garantir a transparência, a eficiência e a sustentabilidade financeira dos sistemas públicos e privados. Ela assegura que os recursos sejam aplicados corretamente nas necessidades dos pacientes, combate o desperdício, viabiliza o controle social e fortalece a confiança da população nos serviços prestados.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde apresentou nesta quinta-feira (28/05), durante audiência pública organizada pela Câmara, o balanço de ações realizadas pelos setores de Especialidades, da Atenção Básica, de Urgência e Emergência e Hospitalar no primeiro quadrimestre de 2026, que registrou um recorde de procedimentos (2.983.518) na última década, ao se verificar o comparativo com o mesmo período dos anos anteriores.

Do total de serviços, segundo a Prefeitura, 995.406 (33,4%) foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 326.404 procedimentos individualizados; 213.753 visitas domiciliares e territoriais; e 20.520 atendimentos odontológicos individuais.

Pelo setor de Especialidades, 785.998 serviços (26,3%) foram registrados nos primeiros quatro meses do ano, sendo 725.328 procedimentos com finalidade diagnóstica; 54.256 procedimentos clínicos; e 5.383 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a Rede de Urgência e Emergência (RUE) foi responsável por 590.969 serviços (19,8%) no primeiro quadrimestre, sendo 488.169 procedimentos clínicos; 90.795 procedimentos com finalidade diagnóstica; 11.609 ações de promoção e prevenção em saúde; e 396 procedimentos cirúrgicos. E no setor hospitalar, foram assinaladas 611.145 atividades (20,5%), com 413.728 procedimentos clínicos, 188.677 procedimentos com finalidade diagnóstica e 2.976 procedimentos cirúrgicos.

Investir em saúde é a decisão mais estratégica que você pode tomar. Seja na prevenção física e mental (que garante mais energia e evita gastos altíssimos com doenças futuras) ou na gestão financeira (que protege seu patrimônio), a saúde é o verdadeiro alicerce para construir uma vida plena e próspera.