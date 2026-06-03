Centro TEA para o Alto Tietê

Um Centro TEA é um espaço especializado no acolhimento, desenvolvimento e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ele é vital por centralizar terapias multidisciplinares, promover a autonomia social, oferecer capacitação profissional e garantir o suporte e o bem-estar necessários para as famílias.

O atendimento é multidisciplinar porque concentra equipes de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e assistência social em um único local.

Há também o acolhimento às famílias porque oferece suporte emocional e orientação jurídica/social aos cuidadores, reduzindo a sobrecarga e o isolamento.

No Alto Tietê, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizou, nesta segunda-feira (01/6), uma visita técnica ao Centro TEA Paulista e ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A agenda teve como objetivo conhecer de perto as estruturas, ampliar o intercâmbio de experiências e fortalecer o diálogo para a implantação de um equipamento voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no território do consórcio.

O Centro TEA Paulista é um equipamento inaugurado em 2025 e considerado referência no acolhimento, orientação e inclusão de pessoas com TEA.

Além de discutir encaminhamentos para a implantação de um Centro TEA na região, o Alto Tietê reforça a proposta de capacitação de médicos das redes municipais para emissão de laudos por meio do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). O equipamento estadual oferece atendimento gratuito presencial e remoto, apoio psicossocial, salas sensoriais, emissão da CIPTEA, atividades esportivas e culturais, biblioteca, programas de capacitação e iniciativas voltadas à empregabilidade inclusiva.

Nesta semana, por exemplo, representantes do Condemat conhecram o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, considerado o principal complexo de excelência do esporte paralímpico da América Latina e um dos mais modernos do mundo. Inaugurado em 2016, o espaço possui 95 mil metros quadrados de área construída, atende cerca de 4 mil atletas por mês e é referência em treinamento, desenvolvimento esportivo, inclusão e competições de alto rendimento para 20 modalidades.

O Centro TEA Paulista é de extrema importância por isso a necessidade de instalação no Alto Tietê. Funciona 24 horas, todos os dias da semana, com teleatendimento no período noturno (das 18h às 8h) e com regime ininterrupto aos fins de semana e feriados. O objetivo é facilitar o acesso e estabelecer um canal de apoio e orientação em diferentes situações e contextos, nas quais as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seus familiares e cuidadores possam ter um atendimento remoto, acessível e humanizado.