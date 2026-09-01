As boas práticas com medicamentos são essenciais para garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos produtos que chegam até a população.

Segundo especialistas, essas normas abrangem toda a cadeia do medicamento, desde a produção até a entrega ao paciente.

É importante por causa da proteção à saúde: evitam contaminações, erros de dosagem ou reações adversas causadas por falhas no processo.

Garante eficácia. Asseguram que os remédios mantenham suas propriedades químicas e terapêuticas originais.

Especialistas também afirmam que monitoram etapas críticas como temperatura, umidade, transporte e armazenamento adequado.

Por outro lado, é um cumprimento legal.

Atendem a exigências regulatórias de órgãos competentes, como as diretrizes de RDC 658/22 da Anvisa para fabricação e normas de dispensação em farmácias

Em Suzano, a Vigilância Sanitária de Suzano participou, na última semana, da 1ª Capacitação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Medicamentos do Estado de São Paulo (1ª CBPDA-SP), na capital paulista. O município foi selecionado para integrar a iniciativa, que busca aprimorar os conhecimentos técnicos dos profissionais responsáveis pelas ações de fiscalização e controle sanitário.

A cidade foi representada.

A programação, que ocorreu entre 17 e 19 de agosto, abordou temas como qualificação de fornecedores, sistema de gestão da qualidade, validação de transporte, qualificação térmica de áreas, calibração de instrumentos, sistemas informatizados e elaboração de relatórios de inspeção, além das Resoluções da Diretoria Colegiada nº 430/2020 e nº 670/2022.

A participação de Suzano fortalece a atuação do município. Essa capacitação amplia e atualiza o conhecimento técnico da nossa equipe, permitindo que os profissionais estejam cada vez mais preparados para as ações de fiscalização e para a avaliação das boas práticas relacionadas aos medicamentos.