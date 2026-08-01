Atualizar a caderneta de vacinação é indispensável para garantir a imunidade individual contra doenças graves e assegurar a proteção coletiva da população.

Por todo o País, os municípios reforçam essa ação.

É importante manter a caderneta em dia, entre outras coisas, pela proteção individual.

As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos que impedem que vírus e bactérias causem infecções severas, internações e óbitos.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde de Suzano dará início na próxima segunda-feira (03/08) à Estratégia de Multivacinação 2026, ação especial voltada à atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização seguirá até 1º de setembro e contará com atendimento em todas as 24 unidades da Atenção Primária à Saúde (APS) do município, que disponibilizarão os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. Como parte da campanha, também será promovido o “Dia D” de Mobilização Nacional, em 22 de agosto (sábado), ampliando o acesso da população às vacinas.

A iniciativa tem como principal objetivo reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis, como sarampo e poliomielite, reforçando a importância da manutenção de elevadas coberturas vacinais diante do atual cenário epidemiológico. Durante todo o período da campanha, as equipes de saúde também intensificarão a busca ativa por crianças e adolescentes com esquemas vacinais incompletos.

O Brasil sempre foi tido como referência quando o assunto é vacina. Manter a caderneta de vacinação dos filhos atualizada era algo comum, tido como um dever dos pais, que também davam o exemplo como adultos.

A caderneta de vacinação é um documento que registra todas as vacinas tomadas pelas crianças e adolescentes, com acompanhamento das doses necessárias e respectivas datas de aplicação. Ela é distribuída pelo SUS por meio das unidades de saúde presentes em todo país.

Em Suzano, estima-se que existam 65 mil crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos. Para garantir o atendimento durante a campanha, a Secretaria de Saúde disponibilizará mais de 85 mil doses, contemplando todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI).