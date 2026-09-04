Carteiras de Identificação do TEA

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano alcançou a marca de 1.191 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitidas desde o início da implementação da política no município, em 2022.

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) é um documento oficial gratuito que garante atendimento prioritário e facilita o exercício dos direitos das pessoas com autismo em serviços públicos e privados.

Em Suzano, o documento, criado para assegurar maior agilidade no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vem ampliando o acesso a direitos e contribuindo para uma rotina mais acolhedora às famílias.

A iniciativa foi instituída por meio da lei municipal nº 5.352/2022, de autoria do vereador Artur Takayama, e regulamentada pelo decreto municipal nº 9.845/2022. Desde então, a Ciptea passou a ser utilizada como instrumento de identificação nos atendimentos realizados pela administração municipal e também em estabelecimentos particulares, permitindo que as necessidades específicas desse público sejam reconhecidas com mais facilidade.

É muito importante a carteira porque dá atendimento prioritário, assegura prioridade em filas e serviços de áreas essenciais como saúde, educação e assistência social, além de estabelecimentos comerciais.

Dispensa de laudos complexos e evita que o portador ou seu responsável precise carregar e apresentar um laudo médico detalhado a cada situação para comprovar o diagnóstico.

O documento traz informações vitais, incluindo contatos de emergência do responsável, o que garante socorro rápido em situações críticas.

Por todo o País, os municípios vêm confeccionando o documento de apoio a políticas públicas: ajuda os órgãos do governo a mapear a quantidade de pessoas com TEA na região para planejar melhorias e recursos estruturais. Diminui discussões e constrangimentos em locais públicos ao apresentar uma identificação oficial válida em todo o país.

Em Suzano, para ampliar o acesso ao serviço, a Prefeitura de Suzano disponibiliza a solicitação da carteira de forma on-line, pelo endereço bit.ly/CarteiraCIPTEA. A medida busca oferecer mais comodidade às famílias, que podem iniciar o processo sem precisar se deslocar até um equipamento público. Também é possível realizar o requerimento presencialmente no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro.