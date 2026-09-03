'Convênio Turístico'

Alavancar o turismo é essencial para gerar empregos, aumentar a arrecadação de impostos e valorizar a cultura local.

Há benefícios econômicos importantes, como a geração de renda, por exemplo. O dinheiro gasto por visitantes em hotéis, restaurantes e comércios movimenta a economia da cidade.

Abre novos postos de trabalho. O setor cria vagas em várias áreas, como serviços, transporte e comércio artesanal.

Contribiu na arrecadação municipal. O aumento do fluxo de turistas eleva os tributos recolhidos pela prefeitura, verba que pode ser usada em benefício da população.

Em Suzano, o DS divulgou na edição desta quarta-feira (2), que o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, assinou convênio com a Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp) para dar prosseguimento ao trabalho que projeta o impulsionamento do setor em âmbito local, integrando esforços que já estão promovendo a atualização do Plano Diretor de Turismo, por meio de uma parceria estabelecida com a Universidade de São Paulo (USP) no ano passado. Sem dúvida, uma iniciativa importante porque alavanca a economia e traz, ao mesmo tempo, opções aos moradores.

A adesão formal da cidade ocorreu durante reunião realizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.

Com este vínculo, Suzano passa a contar com a expertise da Amitesp para desenvolver a gestão pública voltada à promoção da conscientização sobre o turismo, visando aprimorar a experiência oferecida aos visitantes e aumentar a qualidade do atendimento a partir da consolidação de atrativos municipais. A cidade passa a contar, assim, com o apoio de uma associação que foi criada em 2016 para assessorar cidades reconhecidas como Municípios de Interesse Turístico (MITs).