A educação de trânsito para as crianças é fundamental para salvar vidas, prevenir acidentes e formar cidadãos conscientes e responsáveis desde a infância.

A educação de trânsito para os pequenos não é apenas uma mera formalidade, mas sim uma peça-chave para criar cidadãos responsáveis e conscientes no futuro.

A educação de trânsito é um processo para ensinar às pessoas, desde novas, os princípios de segurança e responsabilidade no tráfego urbano e rodoviário. Ela abrange uma variedade de temas, desde as regras básicas de trânsito até comportamentos seguros, tanto para pedestres quanto para motoristas.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana abriu na segunda-feira (31/08) as atividades do projeto “Na Pista Certa”, que levará educação no trânsito para 2.374 alunos de Suzano ao longo desta semana, com a estrutura montada no Pavilhão Maurice Bou Assi, nas instalações do Parque Municipal Max Feffer.

Para celebrar a nova edição da iniciativa, que alcança um número recorde de alunos por meio da parceria com a Fundación Mapfre, a prefeitura organizou uma cerimônia de recepção da 1ª turma de crianças para dar as boas-vindas aos alunos da Escola Municipal Toshio Utiyama, que integra o conjunto de 16 escolas que participarão desta edição, sendo 15 da rede municipal e um da rede estadual.

O objetivo é criar uma consciência coletiva sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Também vale para desenvolver habilidades necessárias para andar de forma segura nas vias públicas.

Em Suzano, por meio do contato com placas de trânsito e sinalizações no solo, os alunos serão estimulados a refletir sobre comportamentos seguros, ética cidadã e a importância do respeito às leis durante um passeio de bicicleta, sob orientação da equipe da Fundación Mapfre, da coordenação do departamento de Educação para o Trânsito e apoio do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Educação.

Não há dúvida de que a educação para o trânsito deve começar desde cedo, e esse projeto é uma forma inovadora de abordar o tema com as crianças.

A iniciativa une diversão e aprendizado, e isso potencializa o impacto da mensagem.

A ação é fundamental para a educação no trânsito.

Criança não dirige, mas faz parte do trânsito no dia a dia.

Desta forma, segundo especialistas, educá-las a respeito deste assunto é primordial e, inclusive, contribui para a formação de cidadãos responsáveis. Assim, promovemos uma cultura de respeito mútuo entre os usuários das vias públicas.