A castração de cães e gatos é crucial para a saúde individual e coletiva, pois previne doenças graves (como tumores mamários e piometra em fêmeas, e problemas prostáticos em machos), aumenta a expectativa de vida e controla a superpopulação, reduzindo o abandono e maus-tratos. Além disso, para os machos, pode diminuir a agressividade e a marcação de território, segundo especialistas.

Em Suzano, o trabalho de castração é realizado de forma gratuita.

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano iniciou as convocações dos tutores inscritos para mais um mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado na região sul da cidade. A ação ocorrerá no dia 8 de novembro (sábado), na Escola Municipal Lídia Lima da Silva, localizada no Jardim Planalto, distrito de Palmeiras.

Assim como as outras já realizadas, a iniciativa oferece procedimentos gratuitos de esterilização e microchipagem, seguindo o programa municipal de controle populacional de pets que, desde 2018, já contabiliza 10.801 castrações realizadas.

De acordo com a Prefeitura, a ação é voltada para tutores moradores de Suzano que já estão inscritos e agora estão sendo chamados por mensagens via WhatsApp. Para participar das próximas ações, os munícipes devem realizar inscrição prévia para garantir a vaga. Os cadastros podem ser feitos de duas formas: pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, centro. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e preencher um formulário com os dados pessoais. Após a inscrição, o tutor precisa aguardar a equipe entrar em contato para confirmar a data e horário da cirurgia.

A realização dos mutirões é feita por uma clínica contratada, com equipes capacitadas para orientar os tutores sobre os cuidados pré e pós-operatórios.

O programa reafirma o compromisso da prefeitura com o controle populacional de animais, o combate ao abandono e a promoção do bem-estar dos pets na cidade.