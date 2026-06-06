Um centro de bem-estar animal é vital para os municípios pois une saúde pública e proteção ambiental. Ele atua no controle populacional ético de cães e gatos (evitando superpopulação e zoonoses), promove a adoção responsável e garante atendimento veterinário gratuito para famílias de baixa renda, reduzindo os maus-tratos e o abandono.

Em Suzano, as obras do Centro de Bem de Estar Animal, que está sendo instalado numa área anexa ao Parque Municipal Max Feffer, por meio do acesso pela avenida Dr. Odilon de Souza, no Jardim Imperador, avançam para a área externa da estrutura principal, que já está praticamente concluída, onde serão realizados os atendimentos para pets, com serviços de vacinação, castração e consultas veterinárias.

O DS trouxe as informações sobre o andamento das obras.

Para garantir a comodidade necessária para todos os munícipes que forem levar seus animais para este espaço, que deverá estar à disposição da população já no fim deste ano, estão sendo preparadas atividades que garantirão a construção de calçadas, estacionamento e portas de acesso.

A incorporação do bem-estar animal em uma agenda municipal sustentabilista reflete um compromisso com a ética, a saúde pública e a responsabilidade ambiental. Políticas públicas focadas no bem-estar animal podem abranger desde a criação de legislação local para proteção dos animais contra maus-tratos até o estabelecimento de programas de adoção e controle populacional de animais domésticos e de rua. Essas iniciativas não só promovem uma coexistência harmoniosa entre humanos e animais, mas também previnem problemas de saúde pública e impactos ambientais negativos resultantes do abandono e da superpopulação animal.

Em Suzano, o investimento para esta etapa será de R$ 911 mil, que se somará ao valor já investido para a construção da estrutura central, de R$ 1.288.608,11, sendo R$ 600 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e o restante custeado com recursos municipais.

A estrutura principal conta com 346 metros quadrados de área construída, incluindo clínica veterinária, recepção, salas de atendimento e cirurgia, possibilitando a realização de procedimentos de baixa e média complexidade.